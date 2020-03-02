Дело принципа: принц Гарри и Меган Маркл сохранят свои титулы

Ранее королева Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать бренд Sussex Royal и в личных, и в бизнес-целях, так как по британским законам они не имеют права применять к себе слово "королевский" (Royal) после отказа от королевских обязанностей. Издание The Guardian отметило, что пара рассердились на то, как было принято это решение и как к ним отнеслись в королевской семье. Об этом свидетельствует официальное заявление, в котором говорится, что у британского монарха или кабинета министров "нет юрисдикции" в отношении бренда Sussex Royal за рубежом.