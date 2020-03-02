Дело принципа: принц Гарри и Меган Маркл сохранят свои титулы

Один из главных вопросов после объявления Меган Маркл и принца Гарри о намерении снять с себя королевские полномочия заключался в том, сохранят ли они свои титулы. После нескольких дней переговоров с королевской семьей Букингемский дворец опубликовал подробности соглашения, к которому они пришли. Сообщалось, что в рамках этого соглашения чета потеряла право на использование титула "Его/Ее Высочество", пишет Сплетник.
Однако сегодня официальный представитель пары заверил: после 31 марта супруги все-таки сохранят свои титулы "Королевское Высочество", но не будут их использовать.
Ранее королева Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл использовать бренд Sussex Royal и в личных, и в бизнес-целях, так как по британским законам они не имеют права применять к себе слово "королевский" (Royal) после отказа от королевских обязанностей. Издание The Guardian отметило, что пара рассердились на то, как было принято это решение и как к ним отнеслись в королевской семье. Об этом свидетельствует официальное заявление, в котором говорится, что у британского монарха или кабинета министров "нет юрисдикции" в отношении бренда Sussex Royal за рубежом.
Пара использовала бренд Sussex Royal в названии своего сайта, а также аккаунта в инстаграме, где у них уже 11,2 миллиона подписчиков. Также супруги собирались зарегистрировать Sussex Royal как торговую марку, чтобы выпускать одежду, сувениры и прочую продукцию.
Напомним, Меган и принц Гарри перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи и получать государственное финансирование с 31 марта 2020 года. После объявления о смене своего статуса супруги переехали в Канаду, но заверили, что намерены регулярно приезжать в Великобританию.