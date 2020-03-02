МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ? ⟩ Лера Кудрявцева раскрыла число своих пластических операций

Лера годами жила с силиконом, который распространялся по ее организму и вызывал воспаление. При этом поклонники всегда подозревали, что Лера изменила в себе не только грудь. В Инстаграме подписчики ее странички обсуждают каждое новое фото звезды: они уверены, что Кудрявцева как минимум изменила форму носа, увеличила губы и сделала подтяжку лица. О том, сколько пластических операций она сделала на самом деле, телеведущая рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин».

Хотя со стороны кажется, что Лера серьезно поколдовала над своей внешностью, сама она уверяет, что ложилась под скальпель всего один раз - когда увеличивала грудь. Кудрявцева признает, что ей периодически приходится отбиваться от нападок хейтеров, и все же настаивает: ее красота - дар природы, а не пластического хирурга.

- Они постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что - нет. Мне даже муж говорит - да ты нос делала, посмотри на свои старые фотографии, какой раньше был шнобель, - рассказала Лера.

И все-таки, если сравнить фото Леры в молодости и сейчас, можно заметить, что ее лицо действительно изменилось. По словам телеведущей, секрет ее преображения - удачный макияж. Благодаря профессиональным визажистам ей удается удачно маскировать недостатки и подчеркивать достоинства своей внешности. Лера говорит, что абсолютно не боится старости - она отлично знает, что это естественный процесс, который никого не минует. Тем не менее, она не собирается корректировать свою внешность в погоне за молодостью.

Как признавалась Лера, во время операции по удалению грудных имплантов хирургам пришлось буквально выскребать силикон из ее тела. Теперь она привыкает жить с грудью меньшего размера - ведь она ходила с имплантами больше десяти лет. Телеведущая рассказала о том, как к переменам в ее теле отнесся ее муж, хоккеист Игорь Макаров. По слова телезвезды, ее 32-летнего супруга вполне устраивает нынешний размер ее прелестей.

- Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, - признавалась Кудрявцева в одном из интервью.