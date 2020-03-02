СЛИШКОМ МИЛО ⟩ Эстонская певица Лийс Лемсалу показала уникальный снимок из Африки

Эстонская певица Лийс Лемсалу отправилась в заслуженный отпуск. Но, в отличие от большинства своих коллег, которые для зимнего путешествия выбрали страны Азии, Лийс отправилась в Африку.
На африканском континенте Лийс находится уже около недели и за это время девушка успела посетить несколько достопримечательностей. Последним постом на ее страничке стала карусель из двух снимков, на которых она позирует на пляже в окружении южноафриканский пингвинов.
Как отмечают многие путеводители, пингвины на побережье Кейптауна живут своей жизнью и практически не замечают туристов. Правда, как отмечает автор блога olly_ru, посещение пингвинов давно уже стало строго регламентированным (ну, почти) туристическим аттракционом.
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