ВИДЕО ⟩ Жена украинца объяснила, почему семья решила переехать в Эстонию

Мы живем с моим мужем прожили десять лет вместе. И мы расставались один раз за всю свою совместную жизнь. Буквально на месяц. <...> Мы не виделись три недели, и то, мы были в одной стране. Когда ты понимаешь, что человек уезжает в другую страну, и к нему очень далеко ехать. Конечно, морально очень тяжело. Поэтому я максимально закончила свои дела в Украине. <...> На самом деле я не могу сказать, насколько мы останемся в Эстонии. Может мы здесь на пару недель, может на месяц, может на год,