ВИДЕО ⟩ Жена украинца объяснила, почему семья решила переехать в Эстонию

Youtube-блогер из Украины по имени Диана, которая называет себя Королевой бомбочек, рассказала, почему она с мужем и детьми решилась на переезд в Эстонию.
Мы шли к этому долго, потому что моего мужа уже полтора года переманивают жить и работать в другую страну. И вот, перед Новым годом, нам поступило предложение, от которого мы просто не можем отказаться. И буквально за день, за два нам звонят и говорят, что документы готовы, собирайтесь, уезжайте...
— рассказывает она в начале ролика.
Мы живем с моим мужем прожили десять лет вместе. И мы расставались один раз за всю свою совместную жизнь. Буквально на месяц. <...> Мы не виделись три недели, и то, мы были в одной стране. Когда ты понимаешь, что человек уезжает в другую страну, и к нему очень далеко ехать. Конечно, морально очень тяжело. Поэтому я максимально закончила свои дела в Украине. <...> На самом деле я не могу сказать, насколько мы останемся в Эстонии. Может мы здесь на пару недель, может на месяц, может на год,
— рассказывает Диана.
В конце ролика Диана рассказывает о том, какие способы экономии она нашла в Эстонии и обещает выпустить новое видео с рассказом о ценах в магазинах. Его вы можете посмотреть ниже!