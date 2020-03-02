Прогноз эстонского астролога на март: узнайте, каким знакам Зодиака повезет в первом месяце весны

Если вам хочется узнать, каким же будет март для представителей разных знаков Зодиака - астролог из Эстонии Кристина Иванова раскроет все тайны. Давайте скорее заглянем в будущее!
Овен
Первая половина марта пройдет у Овнов «на низком старте». Не исключено, что в сфере определенных обстоятельств чужие тайные намерения станут для вас явными. Деловая сфера будет двигаться в замедленном режиме, поэтому относитесь спокойно к задержкам в реализации проектов. Если есть возможность, возьмите себе небольшой тайм аут от рутинных забот и проведите время наедине с собой. Зато после 15 марта деловая и личная жизнь забьют ключом и вы вернетесь в привычный ритм. Полезно будет посетить специалистов, способных положительно влиять на ваш имидж: парихмахеров, стилистов, косметологов.
Удачные дни: 14, 18
Конфликтные дни: 3, 26
Телец
Первая неделя марта может пройти напряженно. Постарайтесь не втягиваться в конфликты и будьте внимательны за рулем. Зато весь оставшийся месяц щедро одарит вас повышенным вниманием противоположного пола. Не отказывайтесь от посещения общественных мероприятий. В неформальной обстановке могут завязаться полезные деловые и личные знакомства. Период подходит для публичных выступлений. В этом месяце звезды одарят вас особенным обаянием.
Удачные дни: 17, 21, 22, 27, 28
Конфликтные дни: 1, 3, 4, 9
Близнецы
Энергичные Близнецы будут решительно настроены на успех и карьерный рост! И это не лишено оснований, так как ваши амбиции возрастут и появятся шансы воплотить их в реальность. После 10-х чисел месяца есть смысл браться за самые смелые проекты. Особенно повезет людям, чьи профессии связаны с творчеством: дизайнерам, художникам, идейным вдохновителям. Всем остальным звезды рекомендуют интуитивно выбирать правильное течение для своих начинаний.
Удачные дни: 4, 12, 21, 22, 27
Конфликтные дни: 3, 30
Рак
Дорогие Раки, первый месяц весны благоволит деловым и личным поездкам заграницу. Для деловых Раков будут полезными контакты с иностранными партнерами. Кроме того, этот период подходит для начала любого обучения, как для взрослых, так и для детей. Последняя неделя месяца подойдет для оформления документов и обращения в официальные инстанции. Дела, связанные с кредитами и лизингами лучше начинать после 20-х чисел марта.
Удачные дни: 10, 11, 22, 26, 27
Конфликтные дни: 1
Лев
Первый месяц весны может быть опасным для вашего здоровья, поэтому до 20-х чисел месяца обращайте, пожалуйста, внимание на свое физическое состояние и не перенапрягайтесь на работе. Для некоторых из вас станут актуальными вопросы наследства, социальных пособий или страховок. Сейчас не самый лучший период, чтобы давать и брать в долг деньги. Зато ваши чувственные потребности могут возрасти. Поэтому приглашайте вторую половину в романтическую поездку, чтобы ненадолго сбежать вдвоем от суеты. Романы, начатые в этом месяце будут очень страстными. Поездки за границу благоприятны после 20-х чисел месяца.
Удачные дни: 10, 11, 12, 14, 19, 20
Конфликтные дни: 3, 9, 26
Дева
Милые Девы, похоже, март будет полон романтики и любви. Готовьтесь ненадолго потерять свои хваленые равновесие и здравый смысл от нахлынувших эмоций. У некоторых из вас есть шанс встретить настоящую любовь. А тем, кто ее уже нашел, можно, наконец, укрепить свои позиции! Во второй половине месяца будьте внимательны за рулем. Этот период довольно травматичен, поэтому звезды не рекомендуют отправляться в экстримальные путешествия и беречься от падений и ушибов.
Удачные дни: 1, 4, 12, 21, 22, 27
Конфликтные дни: 3, 26, 30
Весы
Первая половина месяца может показаться вам немного утомительной. Будет много рутинных обязанностей и рабочей суеты. Направьте свое внимание на недоделанные дела. Это хороший момент, чтобы закончить когда-то начатые проекты. После 10-х чисел месяца, период подходит для заключения деловых и партнерских отношений, обращений в суды и другие официальные инстанции. А одинокие Весы могут встретить свою вторую половинку!
Удачные дни: 17, 21, 22, 27, 28
Конфликтные дни: 1, 3, 4, 9
Скорпион
Дорогие Скорпионы, первый месяц весны может растопить ваше сердце от зимней спячки приятными романтическими сюрпризами. Окунаться с головой в шекспировские страсти или нет – решать вам. Но хорошее настроение и новая энергия будут вам обеспечены. Особенно повезет людям, чья профессиональная деятельность связана с искусством: актерам, художникам, писателям, дизайнерам. Во второй половине месяца берегитесь простудных заболеваний и переутомления на работе.
Удачные дни: 13, 14, 27, 28
Конфликтные дни: 1, 21, 22
Стрелец
Не исключено, что всю вторую половину февраля вы размышляли о покупке недвижимости или переезде, потому что темы родного дома и укрепления семейных уз сейчас являются ключевыми. Все сделки, связанные с недвижимостью или покупкой автомобиля лучше отложить до 10 марта. А в целом период для этих целей подходит. Особого внимания потребуют ваши дети и любимые люди. Сейчас самый подходящий момент сделать им приятный сюрприз в виде подарков или внимания. Хорошо бы купить билеты в театр или на концерт. Близкие обязательно оценят ваш щедрый жест.
Удачные дни: 10, 11, 22, 26, 27
Конфликтные дни: 1
Козерог
Первая половина марта у деловых Козерогов пройдет в рабочей суете. Бесконечные переговоры, поездки, деловая и личная переписка – приметы этого месяца. Некоторые из вас задумаются о покупке автомобиля или компьютера. Это лучше отложить до 10 марта. Во второй половине месяца можно хорошо заработать в секторе недвижимости и природных ресурсов. Полезно делать крупные покупки для дома и начинать ремонтные работы.
Удачные дни: 14, 18, 19, 20, 22
Конфликтные дни: 2, 3, 4, 6
Водолей
Дорогие Водолеи, пока все остальные знаки Зодиака заняты своими делами, ваша финансовая жизнь кипит! В первый весенний месяц можно неплохо заработать. Интуиция вам в помощь. Не забывайте о своих уникальных способностях «угадывать перспективные направления в бизнесе». Сейчас они могут пригодиться. Во второй половине месяца можно заключать договоры и отправляться в деловые поездки. Период подходит для начала рекламных компаний и издательского дела.
Удачные дни: 19, 20, 22
Конфликтные дни: 3, 6
Рыбы
Милые Рыбы, первая половина месяца благоволит любым вашим начинаниям. Это хорошее время для обновления гардероба и своего имиджа. Вы будете довольны полученным результатом. Кроме того, в вашу жизнь могут постучаться люди из прошлого. Некоторые из них могут оказать помощь или поддержку. Прочь сомнения, не бойтесь озвучивать свои желания окружающим! Именно сейчас ваши усилия заметят и вознаградят по заслугам!
Удачные дни: 7, 8, 14, 22, 27
Конфликтные дни: 1, 3, 4