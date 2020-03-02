Прогноз эстонского астролога на март: узнайте, каким знакам Зодиака повезет в первом месяце весны

Овен

Первая половина марта пройдет у Овнов «на низком старте». Не исключено, что в сфере определенных обстоятельств чужие тайные намерения станут для вас явными. Деловая сфера будет двигаться в замедленном режиме, поэтому относитесь спокойно к задержкам в реализации проектов. Если есть возможность, возьмите себе небольшой тайм аут от рутинных забот и проведите время наедине с собой. Зато после 15 марта деловая и личная жизнь забьют ключом и вы вернетесь в привычный ритм. Полезно будет посетить специалистов, способных положительно влиять на ваш имидж: парихмахеров, стилистов, косметологов.

Удачные дни: 14, 18

Конфликтные дни: 3, 26

Телец

Первая неделя марта может пройти напряженно. Постарайтесь не втягиваться в конфликты и будьте внимательны за рулем. Зато весь оставшийся месяц щедро одарит вас повышенным вниманием противоположного пола. Не отказывайтесь от посещения общественных мероприятий. В неформальной обстановке могут завязаться полезные деловые и личные знакомства. Период подходит для публичных выступлений. В этом месяце звезды одарят вас особенным обаянием.

Удачные дни: 17, 21, 22, 27, 28

Конфликтные дни: 1, 3, 4, 9

Близнецы

Энергичные Близнецы будут решительно настроены на успех и карьерный рост! И это не лишено оснований, так как ваши амбиции возрастут и появятся шансы воплотить их в реальность. После 10-х чисел месяца есть смысл браться за самые смелые проекты. Особенно повезет людям, чьи профессии связаны с творчеством: дизайнерам, художникам, идейным вдохновителям. Всем остальным звезды рекомендуют интуитивно выбирать правильное течение для своих начинаний.

Удачные дни: 4, 12, 21, 22, 27

Конфликтные дни: 3, 30

Рак

Дорогие Раки, первый месяц весны благоволит деловым и личным поездкам заграницу. Для деловых Раков будут полезными контакты с иностранными партнерами. Кроме того, этот период подходит для начала любого обучения, как для взрослых, так и для детей. Последняя неделя месяца подойдет для оформления документов и обращения в официальные инстанции. Дела, связанные с кредитами и лизингами лучше начинать после 20-х чисел марта.

Удачные дни: 10, 11, 22, 26, 27

Конфликтные дни: 1

Лев

Первый месяц весны может быть опасным для вашего здоровья, поэтому до 20-х чисел месяца обращайте, пожалуйста, внимание на свое физическое состояние и не перенапрягайтесь на работе. Для некоторых из вас станут актуальными вопросы наследства, социальных пособий или страховок. Сейчас не самый лучший период, чтобы давать и брать в долг деньги. Зато ваши чувственные потребности могут возрасти. Поэтому приглашайте вторую половину в романтическую поездку, чтобы ненадолго сбежать вдвоем от суеты. Романы, начатые в этом месяце будут очень страстными. Поездки за границу благоприятны после 20-х чисел месяца.

Удачные дни: 10, 11, 12, 14, 19, 20

Конфликтные дни: 3, 9, 26

Дева