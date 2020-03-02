Кто же этот загадочный грек, создавший песню для Уку Сувисте

Продюсером песни «What Love Is», с которой Уку Сувисте выступит на «Евровидении», является талантливый, но не очень известный широкой публике греческий композитор.

Кто же этот загадочный грек?

Димитрис Контопулос живет в Афинах, ему 48 лет, он женат и воспитывает двоих детей. Музыкальное образование получил в Лос-Анджелесе.

В жизни Димитрис очень скромный человек. Он не бывает на светских тусовках, не любит давать интервью, не появляется на экране, а его фотографии в глянцевых журналах – большая редкость.

Димитрис Контопулос ФОТО: SCANPIX

Димитрис является штатным поставщиком песен для конкурса

С его композициями в «Евровидении» участвовал Сергей Лазарев оба раза – в 2016-м и в 2019-м. Этот же греческий автор писал песни для «Евровидения» таким артистам, как: Сакис Рувас, Фарид Мамедов, Анна Висси, Деми, Костас Мартакис, Ани Лорак, Дмитрий Колдун и Анастасия Стоцкая.

С его песней Сакис Рувас уже выступал на конкурсе «Евровидение» в 2009 году и занял 7-е место.

Разбудив напару с давним корайтером евровизийных шлягеров композитором Димитрисом Контопулосом свой сочинительский дар, г-н Киркоров взял под крыло молдавскую певицу Наталью Гордиенко со шлягером Prison.

Филипп Киркоров в этом году в месте с Контопулосом взял под крыло молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Она отправится на конкурс представлять свою страну с хитом «Prison»