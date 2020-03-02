ЗНАКОМЬТЕСЬ ⟩ Художник-самоучка, которого называют эстонским Айвазовским

Технику живописи он осваивал самостоятельно, полагаясь на интуицию и изучая творчество других маринистов — в том числе, конечно, и Ивана Айвазовского, с которым Лима часто сравнивают.

Сергей Лим работает исключительно в масляной технике. Он говорит, что масло лучше всего передаёт гладь воды, морскую пену и небесное пространство.

Лим родился в Таллине в 1972 году. Образование получил в железнодорожном техникуме в Санкт-Петербурге по специальности «механик рефрижераторной секции». Работал на железной дороге, в торговле, на «скорой помощи», даже занимался ремонтными работами. А потом начал писать картины…

«На самом деле я самоучка, — говорит Лим. — Начал рисовать с детства. В школе мне особенно удавались стенгазеты — получались почти как картины. Но только последние несколько лет занялся этим серьёзно.