ЗНАКОМЬТЕСЬ ⟩ Художник-самоучка, которого называют эстонским Айвазовским

Технику живописи он осваивал самостоятельно, полагаясь на интуицию и изучая творчество других маринистов — в том числе, конечно, и Ивана Айвазовского, с которым Лима часто сравнивают.
Сергей Лим работает исключительно в масляной технике. Он говорит, что масло лучше всего передаёт гладь воды, морскую пену и небесное пространство.
Лим родился в Таллине в 1972 году. Образование получил в железнодорожном техникуме в Санкт-Петербурге по специальности «механик рефрижераторной секции». Работал на железной дороге, в торговле, на «скорой помощи», даже занимался ремонтными работами. А потом начал писать картины…
«На самом деле я самоучка, — говорит Лим. — Начал рисовать с детства. В школе мне особенно удавались стенгазеты — получались почти как картины. Но только последние несколько лет занялся этим серьёзно.
Изначально у меня не было целью стать профессиональным художником, а живопись и рисование были только хобби. А потом я просто начал рисовать море, и мне понравилось. Предпочитаю шторм — это движение, и писать его сложнее и интереснее».