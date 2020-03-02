Последняя надежда: Анастасию Заворотнюк отправили на лечение в Европу

Если верить распространяемым сведениям, звезду сериала «Моя прекрасная няня» удалось устроить в лучшую клинику Италии (ее название в материалах не фигурирует).

По информации журналистов, в Европе Заворотнюк сопровождает ее старшая дочь Анна, которая присматривает за мамой и делает все, чтобы та почувствовала себя лучше. Разумеется, у многих возник вопрос, кто же оплачивает дорогостоящее лечение. Если верить слухам, это делает экс-возлюбленная Петра Чернышева — фигуристка из США Наоми Ланг.

Якобы спортсменка прониклась трагедией в семье своего бывшего бойфренда, и решила помочь ему материально. Стоит добавить, что в конце января Ланг посвятила Чернышеву трогательную запись в социальной сети Instagram, поделившись нежными воспоминаниями и намекнув на скорую встречу.