Последняя надежда: Анастасию Заворотнюк отправили на лечение в Европу

48-летнюю артистку Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком мозга, отправили на лечение в Европу. По крайней мере, такую информацию опубликовал ряд СМИ, в частности, издание «Дни.Ru».
Если верить распространяемым сведениям, звезду сериала «Моя прекрасная няня» удалось устроить в лучшую клинику Италии (ее название в материалах не фигурирует).
По информации журналистов, в Европе Заворотнюк сопровождает ее старшая дочь Анна, которая присматривает за мамой и делает все, чтобы та почувствовала себя лучше. Разумеется, у многих возник вопрос, кто же оплачивает дорогостоящее лечение. Если верить слухам, это делает экс-возлюбленная Петра Чернышева — фигуристка из США Наоми Ланг.
Якобы спортсменка прониклась трагедией в семье своего бывшего бойфренда, и решила помочь ему материально. Стоит добавить, что в конце января Ланг посвятила Чернышеву трогательную запись в социальной сети Instagram, поделившись нежными воспоминаниями и намекнув на скорую встречу.
Предположение об отправке Анастасии Заворотнюк в Европу связаны с тем, что ее состояние не улучшается, несмотря на все усилия российских эскулапов. К сожалению, рак не отступает, поэтому единственную надежду родственники связывают с передовыми методами лечения этой страшной болезни, внедренными в Италии.