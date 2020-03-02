Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 марта

Начинается новая неделя, а звезды принимают очень гармоничное положение, при котором желательно действовать, а не сидеть внутри зоны комфорта.
Портал Woman`s day поделился рекомендациями относительно того, как сделать первую полноценную неделю весны благоприятной и оптимистичной.
Овен
У Овнов начинается благоприятное время, но до 4 марта включительно придется проявить осторожность во всех сферах жизни. Первое, на что стоит обратить внимание — эмоции. Не стоит слишком остро реагировать на поступки близких людей, коллег и родственников. Также желательно принимать важные решения только в спокойном состоянии.
Начиная с 5 марта можно уходить в рабочие или личные дела, фокусироваться на том, что по мнению Овнов важнее всего на данный момент. Самый важный и непростой день — понедельник. Начать новую неделю позитивно помогут советы экстрасенсов, а также капелька уверенности в себе, надежда на лучшее и готовность дарить окружающим улыбку.
Телец
Пришло время коренным образом изменить обстановку в любви. Если Тельцы находятся в отношениях, то нужно разрешить имеющиеся конфликты. Если они одиноки, то Павел Глоба настоятельно рекомендует стараться исправлять это. Удача на стороне Тельцов, поэтому многие проблемы уйдут сами собой — нужно лишь немного подождать.
Близнецы
Близнецов звезды одарят мощной энергетикой и хорошим настроением. Это идеальное время для того, чтобы сменить обстановку, начать новую жизнь. К сожалению, сначала придется разобраться с насущными делами, которых накопилось немало за зиму. Начало недели лучше потратить на такие дела, а потом приступить к чему-то более воодушевляющему.
Астролог сообщает, что Близнецы близки к триумфу в финансовой сфере и в работе. Вполне возможно, что их посетит очень полезная и позитивная мысль, которая поможет перевернуть ситуацию с ног на голову, причем строго в свою сторону. Не стоит обострять конфликты и откладывать дела на потом. Необходимо приобрести ответственность, чтобы стать богаче.
Рак
В работе и делах желательно не забывать об обязанностях. В свободное время Павел Глоба советует Ракам помогать окружающим. Это поможет им поднять свой авторитет в глазах коллег и начальства. На выходных астролог советует как следует отдохнуть, сменить обстановку. Это благоприятно скажется на удаче и настроении Раков.
Лев
Уже с самого утра понедельника у Львов начнется очень благоприятное время, в которое можно заниматься всем, что пожелает душа. Продлится идиллия недолго — до вторника. Начиная с 4 числа нужно будет проявлять больше осторожности в делах. Ближе к концу рабочей недели могут появляться конфликты. Придется постоянно отстаивать свое мнение. Заговоры от ссор помогут избежать неурядиц в семье и отношениях.
В любви в пятницу и на выходных ожидается период нестабильности. Павел Глоба советует почаще прислушиваться к советам и просьбам близкого человека. Одиноким представителям Знака стоит пока временно остановить поиски. Точнее. Можно проявлять активность в социальных сетях, но ходить на свидания пока не стоит, по крайней мере в пятницу уж точно.
Дева
У Дев начинается время ожидания и спокойствия. Не стоит торопить события, особенно в сфере денег и работы. В любви же астролог советует быть не только более терпеливыми, но еще и инициативными. Если есть какие-то неурядицы, то их необходимо как можно скорее решить, не откладывая важные разговоры на потом. Возможно, сделать шаг навстречу.
В финансовой и рабочей сфере торопиться нельзя. Первые пару дней желательно присматриваться к происходящему вокруг. 4, 5 и 6 марта звезды примут идеальное положение для совершения покупок, работы, любых дел. Избавиться от невезения в начале и в конце недели помогут три магических способа. Стоит опасаться агрессии и негатива со стороны окружающих.
Весы
На фоне неурядиц на работе и в делах могут появиться проблемы и в любви. Желательно не срываться на близких людях, принося домой негатив. Ближе к выходным в жизни Весов могут появиться новые знакомства, многие из которых окажутся полезными. Перед началом новых отношений желательно проверять любовную совместимость.
Скорпион
Скорпионам Эта неделя должна подарить много позитивных моментов. Всё это время энергетика планет и звезд будет медленно идти в гору. Самыми позитивными днями астролог называет 4, 5 и 8 марта. Некоторые трудности и неприятности могут ожидать лишь 6 числа, но даже в этот день Скорпионы могут стать успешнее, лучше, умнее.
Это идеальное время для знакомств, начала новых дел на работе. Для повышения продуктивности и привлечения счастья Скорпионам стоит общаться побольше с самыми искренними людьми. Это очень важно, поскольку они смогут их научиться чему-то полезному. Неделя хороша не только для отдыха, но и для работы, праздничного настроения.
Стрелец
У Стрельцов неделя начнется не с самой благоприятной ноты, поэтому в понедельник стоит быть чуточку внимательнее и осторожнее в любви, в делах и на работе. Уже во вторник ситуация изменится в лучшую сторону. Кульминационный момент — пятница и суббота. В эти дни звезды и планеты войдут в плотное и плодотворное «сотрудничество», обретут гармонию.
Но даже 6 и 7 марта не стоит рисковать, начинать новые дела и торопиться с решениями в любви. Лучше медленно, но верно заниматься насущными делами, продвигаясь вперед шаг за шагом. В исполнении желаний Стрельцам помогут специальные техники. Астролог советует не торопиться и наслаждаться спокойствием.
Козерог
Привлечь удачу и везение Козерогам поможет рассудительность. В любой жизненной ситуации желательно не принимать быстрых и необдуманных решений. Вершиной позитива будет 8 число — воскресенье. В этот день звезды и планеты окажутся в наилучшем положении. Можно будет заняться любыми делами, но лучше просто как следует отдохнуть.
Водолей
Водолеям стоит в первую очередь позаботиться о своем здоровье и сильной энергетике. Следование десяти главным правилам поможет оставаться всегда на гребне волны. Главной темой этой недели станут финансы. На работе и в бизнесе можно преуспеть, но для этого придется больше работать и более умело обращаться с деньгами.
В отношениях тоже стоит затронуть финансовый вопрос. Можно сходить по магазинам, совершить важные покупки, сделать друг другу подарки. Щедрость будет сильной стороной не только мужчин, но и женщин этого знака Зодиака. Торопиться некуда — лучше делать Каждый свой шаг и каждый свой важный выбор максимально обдуманно.
Рыбы
Рыбам на этой неделе астролог советует сфокусироваться на сфере денег и работы. Улучшить финансовое положение помогут семь полезных правил на каждый день. Также Павел Глоба советует не сидеть на месте, а искать новые источники прибыли, вдохновения. В этом плане полезными будут советы близких, второй половинки и друзей.
Самые благоприятные дни — 4, 5 и 6 марта. Они хороши не только для работы и бизнеса. Но и для любви. Можно преуспеть в укреплении существующей связи и в поисках второй половинки. Даже если Рыбы очень давно состоят в отношениях, им все равно удастся заново влюбиться в родного человека. Нужно лишь верить в то, что сейчас любые чудеса возможны.