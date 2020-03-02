Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 марта

Лев

Уже с самого утра понедельника у Львов начнется очень благоприятное время, в которое можно заниматься всем, что пожелает душа. Продлится идиллия недолго — до вторника. Начиная с 4 числа нужно будет проявлять больше осторожности в делах. Ближе к концу рабочей недели могут появляться конфликты. Придется постоянно отстаивать свое мнение. Заговоры от ссор помогут избежать неурядиц в семье и отношениях.

В любви в пятницу и на выходных ожидается период нестабильности. Павел Глоба советует почаще прислушиваться к советам и просьбам близкого человека. Одиноким представителям Знака стоит пока временно остановить поиски. Точнее. Можно проявлять активность в социальных сетях, но ходить на свидания пока не стоит, по крайней мере в пятницу уж точно.

Дева

У Дев начинается время ожидания и спокойствия. Не стоит торопить события, особенно в сфере денег и работы. В любви же астролог советует быть не только более терпеливыми, но еще и инициативными. Если есть какие-то неурядицы, то их необходимо как можно скорее решить, не откладывая важные разговоры на потом. Возможно, сделать шаг навстречу.

В финансовой и рабочей сфере торопиться нельзя. Первые пару дней желательно присматриваться к происходящему вокруг. 4, 5 и 6 марта звезды примут идеальное положение для совершения покупок, работы, любых дел. Избавиться от невезения в начале и в конце недели помогут три магических способа. Стоит опасаться агрессии и негатива со стороны окружающих.

Весы

Начнется неделя с благоприятной ноты. 2 и 3 числа звезды и планеты будут в максимальной гармонии друг с другом, поэтому Весам очень повезет по всех сферах жизни. После этого наступит самый сложный период. 4 марта — самый негативный день. Звезды могут подбросить Весам больше дел и забот, а также испортить настроение, лишить терпения.

На фоне неурядиц на работе и в делах могут появиться проблемы и в любви. Желательно не срываться на близких людях, принося домой негатив. Ближе к выходным в жизни Весов могут появиться новые знакомства, многие из которых окажутся полезными. Перед началом новых отношений желательно проверять любовную совместимость.

Скорпион

Скорпионам Эта неделя должна подарить много позитивных моментов. Всё это время энергетика планет и звезд будет медленно идти в гору. Самыми позитивными днями астролог называет 4, 5 и 8 марта. Некоторые трудности и неприятности могут ожидать лишь 6 числа, но даже в этот день Скорпионы могут стать успешнее, лучше, умнее.

Это идеальное время для знакомств, начала новых дел на работе. Для повышения продуктивности и привлечения счастья Скорпионам стоит общаться побольше с самыми искренними людьми. Это очень важно, поскольку они смогут их научиться чему-то полезному. Неделя хороша не только для отдыха, но и для работы, праздничного настроения.

Стрелец