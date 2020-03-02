МОДА 18+ ⟩ Самая красивая женщина в мире вышла на подиум с голой грудью

23-летняя Белла Хадид продолжает оставаться одной из самых востребованных моделей планеты. Девушка участвует в лучших модных показах, а талантливые фотографы с удовольствием делают профессиональные снимки с Беллой.

Вчера Хадид вновь блистала на подиуме. На этот раз модель приняла участие в показе Вивьен Вествуд, который состоялся во Франции. Модель продефилировала в нескольких костюмах, одним из них стало подвенечное платье, сквозь которое можно было увидеть обнаженную грудь знаменитости.

Свадебный наряд был выполнен в викторинам стиле, с объемными рукавами и подолом в пол. Пока Хадид шла по подиуму, за ней тянулся длинный шлейф из ажурной ткани. Дополнила образ модели яркие туфли-лодочки серебряного цвета. Но главным элементом, по мнению общественности, все-таки выступил кожаный ремень на талии Беллы, на котором расположился кинжал.