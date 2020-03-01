ВИДЕО ⟩ Уку Сувисте: «Последние 15 лет считал, что не смогу победить»

На 65-й конкурс «Евровидение» представлять Эстонию отправится Уку Сувисте. Певец сказал порталу Elu24, что был готов и к проигрышу на «Eesti Laul».
Дисквалифицированный в 2011 и занявший второе место в прошлом году на конкурсе «Eesti Laul» артист признал, что был готов к различным исходам финала.
Главным конкурентом Сувисте был 18-летний Яагуп Туйск, с которым шесть лет назад они выступали на одной сцене.
Уку Сувисте добавил, что несмотря на то, что в прошлом году уступил первое место Виктору Крону, он все же остался доволен выбором.
Смотрите в видео, что думает Уку о своих конкурентах и их песнях!