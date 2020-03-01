Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась

Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.

«Друг, который посетил шоу Мадонны в четверг, рассказал мне, что в конце песни Vogue она села мимо стула и упала на пол. Танцовщица вынуждена была помочь ей подняться, но затем она разрыдалась и не могла остановиться», — написал кто-то из фанатов певицы в Twitter.

Однако оказалось, что инцидент разглядели не все зрители.

«Я был там и не помню, чтобы она упала. Но да, она плакала, когда рассказывала нам о своей боли»; «Она не падала на пол. Я был там»; «Это было больше похоже на то, что она села мимо стула во время Vogue и упала на задницу. Не думаю, что все заметили», — спорят зрители.

«Я полагаю, что в зависимости от того, где вы сидели, вы видели инцидент под разными углами. Некоторые думают, что она упала, другие думают, что этого не было. Но все, кажется, согласны с тем, что она была великолепна», — подвел итог поклонник поп-дивы.