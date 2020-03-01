Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились вместе после объявления о разводе

Несколько дней назад 32-летний Павел Прилучный и 30-летняя Агата Муцениеце сделали официальное сообщение в социальных сетях. Супруги заявили, что разводятся после восьми лет семейной жизни. «Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару», — написал Павел.

Подобная публикация появилась и у Агаты. Более того, актриса отметила, что до сих пор любит мужа. «Возрадуются миллионы барышень — да! Павел — нет! Я благодарна за все! Мы — навечно связаны. Мы написали, красивую историю любви», — добавила артистка.

Однако сегодня Прилучный опубликовал снимок, на котором позировал вместе с супругой. Пара держала в руках подарки и цветы. На фотографии артисты выглядели счастливыми и улыбались.

Поклонники пары тут же отметили, что им не стоит разводиться. По их словам, Агату и Павла невозможно представить с другими избранниками. «Не расставайтесь, ну как же так?»; «Такие веселые! Все плохое забывается, глядя на ваши улыбки»; «Самые лучшие! Будьте всегда вместе», — отреагировали пользователи Сети.

Отметим, что и сама Агата надеется на примирение с мужем. Актриса посвятила супругу стихи, в которых намекнула, что не может просто взять и забыть его. «Мы были, а теперь нас нет. Но я упорно буду ждать, что ты постигнешь мудрость эту. Прошепчешь: «Любят вопреки. Прости меня». — «И ты прости». И вновь сольются две руки. Из-за потери времени мы уже будем старики. Неважно, это пустяки. И вот вдвоем пойдем гулять. И вспоминать, какие были дураки», — поделилась Муцениеце.