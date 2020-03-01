Звезда боевика «Миссия невыполнима» Том Круз помещен в карантин из-за коронавируса, вспышка которого выявлена в Италии, сообщает The Jerusalem Post. Отмечается, что съемочная группа боевика подверглась комплексу ограничительных противоэпидемических мероприятий в фешенебельном отеле Gritti Palace.

В настоящее время в Венеции идет работа над седьмой частью детективного триллера. Том Круз прибыл на площадку еще 20 февраля, а съемки должны были начаться 2 марта. Теперь начало процесса, по данным издания, перенесено.