ВИДЕО ⟩ Самая известная дачница Нарва-Йыэсуу Ирина Понаровская ослепила зрителей Первого канала своей сексуальностью

Ирина Понаровская начала петь в 70-х, была солисткой ВИА «Поющие гитары», позже выступала в «Коробейниках». Зрители и слушатели запомнили её по песням «Неприметная красота» и «Вода бывает горькая». А в балладе «Саласпилс» у неё была вокальная импровизация, пишет 1tv.lv.

Она была первой

После исполнения роли Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика» Ирину Понаровскую пригласили на фестиваль в Дрезден (ГДР), где её выступление стало настоящей сенсацией, певица получила первую премию. Год спустя в Сопоте она взяла Гран-при и была приглашена солисткой в знаменитый джаз-оркестр Олега Лундстрема.

Вокальный голос перестройки

80-е стали взлётом телевизионной карьеры певицы. Ирина Понаровская снималась во всех топовых телепередачах того времени - «Песня года», «Утренняя почта», «Очевидное-невероятное», «Голубой огонёк», «Вокруг смеха», «Театральные встречи», «Адреса молодых», «Хит-парад Останкино» и каждый год в концерте ко Дню милиции. Вела детскую телепередачу «Будильник», участвовала в юмористических проектах Игоря Угольникова «Оба-на!» и «Угол-шоу». Радио передавало её голос в программах «С добрым утром», «В рабочий полдень», «До-ре-ми-фа-соль», где тогда исполняли реальные заявки слушателей.

Королева стиля 90-х

1986 году песня «Знаю — любил» (Джуна стала автором слов) в репертуаре Понаровской попала в первый хит-парад. А первый сольный концерт «Всё сначала» прошёл в 1988 году в московском ГЦКЗ «Россия». Летом 1989 года была членом жюри на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, где с помощью Раймонда Паулса, председателя жюри, смотревшего конкурс по телевидению, добилась присуждения гран-при Сосо Павлиашвили, несмотря на разногласия с другими коллегами.

90-е стали самыми продуктивными в музыкальной карьере певицы - триумфальное участие в шоу «Борис Моисеев и его леди», выпуск диска «Так проходит жизнь моя», дуэт с Богданом Титомиром, сольная программу «Женщина всегда права» в ГЦКЗ «Россия». В 1998 году Ирина стала председателем жюри конкурса и ведущей фестиваля «Славянский базар».

Ирина Понаровская ФОТО: Скриншот с сайта 1tv.lv

Ушла, чтобы вернуться...

Параллельно вокальной карьере, в 90-х Ирина занимается пропагандой здорового образа жизни - ведёт телепередачу «Фитнес-класс Ирины Понаровской», для которой она разработала собственную гимнастику и методику правильного питания. Открыла собственное ателье в Москве. Это увлечение переросло в серьёзный проект. В 2000 году Ирина создала бренд «I-ra», а спустя два года открыла имидж-агентство «Пространство стиля». В Нью-Йорке открылся Дом моды Ирины Понаровской, с которым подписал контракт один из бродвейских театров. После этого вела затворническую жизнь в Эстонии, периодически появляясь на шоу и в популярных телепрограммах.