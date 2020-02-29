Представителя Эстонии на «Евровидении-2020» на самом деле выбирают американцы?

Чуда не произошло, известному Киркорову из России и никому другому из России в финале слова не дали, зато украинская группа Kazka вошла в финале в ТОП-9 членов жюри. Из соседей мы не послушали ни Швецию, ни Латвию. Еще свои оценки поставил отец финского певца Исака Эллиота.

4 члена жюри из 9 в этот раз из США, 1 из Финляндии, 1 из Украины, 1 из Дании, 1 из Великобритании и один из Исландии.

Представительница Америки оценила по достоинству внешность Уку Сувисте и дала ему 12 баллов, но это не помогло артисту оказаться в ТОП-3 лучших музыкантов по версии жюри.

Посмотрим, что скажут зрители. Букмекеры же предсказывают победу 18-летнему Яагупу Туйску и второе место - за Уку Сувисте.