Сб, 29.02.2020
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Представителя Эстонии на «Евровидении-2020» на самом деле выбирают американцы?

ФОТО: скриншот видео

В этом году впервые свои голоса в финале эстонского отбора на «Евровидение» - Eesti Laul - дают представители международного жюри и, по их версии, в Нидерланды должен поехать дуэт Анетт и Фреди с песней «Write About Me». 

Чуда не произошло, известному Киркорову из России и никому другому из России в финале слова не дали, зато украинская группа Kazka вошла в финале в ТОП-9 членов жюри. Из соседей мы не послушали ни Швецию, ни Латвию. Еще свои оценки поставил отец финского певца Исака Эллиота. 

4 члена жюри из 9 в этот раз из США, 1 из Финляндии, 1 из Украины, 1 из Дании, 1 из Великобритании и один из Исландии. 

Представительница Америки оценила по достоинству внешность Уку Сувисте и дала ему 12 баллов, но это не помогло артисту оказаться в ТОП-3 лучших музыкантов по версии жюри. 

Посмотрим, что скажут зрители. Букмекеры же предсказывают победу 18-летнему Яагупу Туйску и второе место - за Уку Сувисте. 

ФОТО: скриншот видео

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