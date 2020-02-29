Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроили в доме маскарад

Пугачева и Галкин любят путешествовать с двойняшками, много гуляют и играют вместе с наследниками. Все это заботливые родители снимают на видео, чтобы потом поделиться с публикой. Так, сегодня шоумен показал снятые его супругой забавные кадры. Небольшой ролик про то, как дети пары играют в страшилки покорил подписчиков Максима.

Гарри примерил костюм приведения, а Лиза нарядилась маленькой ведьмой. Многие поклонники звезд отметили, что эти образы гармонично смотрятся в доме, котором обитает семейство. «Теперь у вас настоящий замок с привидениями»; «Какие прелестные детки — талант!»; «Как же у вас весело. Молодцы вы. Здоровья вам всем», — прокомментировали публикацию неравнодушные.

К слову, почитатели Аллы Борисовны отмечают, что время с детьми оказывает на Примадонну и омолаживающий эффект. Певица отлично выглядит, затмевая собой молодого мужа. Поклонники ежедневно осыпают артистку комплиментами.

Сама же певица не скрывает: для поддержания красоты ей не раз приходилось обращаться за помощью к пластическим хирургам. Кроме того, звезда пристально следит не только за внешностью, но и за состоянием здоровья. Алла Борисовна регулярно консультируется с врачами и скрупулезно выполняет их назначения. Говорят, чтобы как можно дольше побыть рядом с наследниками, Примадонна даже отказалась от давней привычки и бросила курить.