Гороскоп на 1 марта: Рыбы многого добьются, у Весов трудности

Лев

Будьте благоразумны и не торопите событий, даже если занимаетесь решением чрезвычайно важных проблем. Это хороший день для реализации творческих планов, воплощения в жизнь смелых идей и замыслов. Но нужно помнить о том, что достижение любой цели требует времени, и не расстраиваться из-за того, что желанная победа не может быть одержана немедленно.

День подходит для общения с членами семьи, дальними родственниками и старыми друзьями. Общество единомышленников – именно то, что вам нужно, чтобы почувствовать себя по-настоящему уверенно и спокойно. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны.

Дева

Возможны весьма неприятные неожиданности, не исключены проблемы в отношениях с друзьями и любимым человеком. Вы болезненно воспринимаете критику в свой адрес, что не способствует взаимопониманию. Поднимет настроение общение с людьми, которые хорошо вас знают и по мере сил стараются оберегать от житейских проблем.

Стоит отказаться от развлечений, связанных с большими расходами. Выбирайте демократичные способы проведения досуга, позволить себе нечто из ряда вон выходящее вы сможете несколько позже. Полезны профилактические процедуры, дамы не пожалеют о посещении салона красоты. Можно покупать недорогие украшения и аксессуары.

Весы

День неоднозначный. Трудности не исключены, но и в приятных сюрпризах не будет недостатка. Наиболее сильно влияние позитивных тенденций в сфере семейных и романтических отношений. Привязанности крепнут, проблемы отступают, о сомнениях и тревогах можно забыть. Очень приятным будет отдых в дружеской компании, можно посещать увеселительные мероприятия.

Сложна финансовая ситуация, стоит сократить расходы, пересмотреть планы на ближайшее будущее. Возможно, придется отказаться от некоторых покупок, которые вы планировали сделать в ближайшее время. Впрочем, ваша главная задача сегодня – сохранить не деньги, а душевное равновесие.

Скорпион

День напряженный и сложный, событий будет много, а вот времени на то, чтобы как следует обдумать происходящее, может и не хватить. В этой ситуации особенно важной становится поддержка окружающих, и вы ее наверняка получите, хотя и не от тех людей, которые совсем недавно были на вашей стороне.

Старайтесь сохранять спокойствие, не торопитесь пользоваться теми возможностями, которые открываются перед вами и кажутся заманчивыми. Умение отделить и главное от второстепенного и верность собственным моральным принципам сейчас важнее, чем способность быстро реагировать на происходящее вокруг.

Стрелец

События дня будут развиваться совсем не так, как вам бы хотелось, поэтому придется спешно менять свои планы и приспосабливаться к обстоятельствам. Будьте готовы пойти на серьезные уступки, чтобы сохранить мир в отношениях с членами семьи и любимым человеком: сейчас не время проявлять непреклонность, демонстрировать окружающим свою феноменальную силу воли.