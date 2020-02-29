Лера Кудрявцева рассказала, как едва не умерла из-за наркотиков

Не пью, потому что я, наверное, сама себя закодировала. Я дико испугалась. Я увлекалась травкой, это не было на постоянной основе, было периодически. Однажды я чуть не умерла, из меня душа выходила, я вызывала себе скорую. Потом что-то случилось с нервной системой или мозгом, я каждый день вызывала скорую, потому что думала, что умираю,