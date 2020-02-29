ВИДЕО ⟩ Женщины устроили массовую драку на концерте Татьяны Булановой

На днях в рязанском цирке состоялся ностальгический концерт «Легенды 80-х и 90-х». Мероприятие собрало таких звезд российского шоу-бизнеса, как Вадим Казаченко, Наталья Гулькина, Кай Метов и других. Однако именно выступление Татьяны Булановой вызвало у зрителей особый ажиотаж, правда, со знаком минус.

Прямо в ходе выступления 50-летней артистки в первых рядах зала разгорелась драка, инициаторами которой оказались женщины. Сначала потасовку затеяли только две зрительницы, но затем к ним подключились еще несколько, превратив концерт в настоящую бойню.

Как сообщают очевидцы, Буланову форс-мажор не смутил, и она продолжила выступление. Устранить же массовый беспорядок удалось только сотрудникам полиции. Сейчас представители правоохранительных органов проводят необходимую проверку и решают вопрос о заведении уголовного дела. Установлено, что женщины попросту не поделили зону для фотографирования.

К счастью, неприятный случай не испортил вечер остальным зрителям. Рязанцы публикуют кадры с концерта, осыпая кумиров словами благодарности и комплиментами. «Это было незабываемо»; «Татьяна, концерт просто супер! Сколько эмоций и позитива вы нам подарили. Пели вместе с вами наши любимые песни»; «Спасибо за доставленное удовольствие смотреть и слушать вас», — пишут поклонники.

Напомним, что публика впервые услышала композицию «Не плачь» в 1991 году, и она сразу стала визитной карточкой певицы. Буланова даже в шутку отмечала, что многие называют ее той, которая всегда плачет. «Просто был период, когда грустные песни были более выразительны, потом ярче стали песни более ритмичные, более танцевальные, что ли. Но певец очень зависим от репертуара», — объясняла звезда.