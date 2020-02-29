Эстонские артисты готовятся к финалу конкурса «Eesti Laul-2020»

После вчерашнего, не самого потрясающего, с точки зрения накладок прогона финала, сегодня мы будем иметь возможность оценить все технические штучки, новинки, капельки пота Яагупа Туйска. Репортаж с прогона для вас проведет Елена Пяткова.

Начало в 13.00.

Напоминаем, что пока действует запрет на раскрытие интервал-актов и содержания клипов.

1. Inger

Начинает Ингер с ее характерным мурлыканьем в нос. Номер также в ее стиле: на сцене Ингер с гитарой, никаких спецэффектов, но здесь они и не нужны. Очень тепло и атмосферно. Зрители качают фонариками в руках. 8/10

2. Расмус Ряндвеэ

Одна из песен, от которых хочется жить. В этой подборке песен это особенно важно. Мне очень нравится песня в студийной версии, но живьем есть огрехи в вокале. Хотя намного лучше, чем в полуфинале. Расмус в одиночку ходит по сцене. Номеру не хватает энергетики, не верится до конца, что все еще впереди. Ингу бы на подтанцовку. 7/10

3. Стефан

Первая и самая незапоминающаяся из мужских баллад. Песня значительно уступает его прошлогодней заявке. Стефан очень ровно и правильно поет, но предрекаю, что ему суждено затеряться. Третье статичное выступление подряд... Затишье перед штормом? 5/10

4. Сюнне и Вялихарф

Самая эстонская песня! Это Великолепно! Маяки, моряки и дива. Харизматичная Сюнне возродила эстонскую эстраду как жанр. Это так называемый guilty pleasure многих эстонцев. Все слушают, но никто не признается. Вот и жюри побоится признаться, но очень надеюсь на голосование телезрителей. Зная язык, этой песне нельзя не подпевать. Вокально отлично, моряки однозначно лучшие бэки этого года. Красивый текст про то, что маяков много, но в некоторых ложный свет, который приведет к погибели, и нужно сделать выбор верного пути. 10+/10

5. Уудо Сепп

А теперь песня, от которой не хочется жить. Ни от одной другой баллады не веет такой безнадежностью. Есть небольшие огрехи в вокале, но в основном надежно. 6/10

6. Уку Сувисте

Что такое любовь? Песня, написанная при поддержке Филиппа Киркорова, все же уступает прошлогодней заявке Уку. Но в ней отлично сочетаются чувственные куплеты и более драматичные припевы. Прекрасный вокал, очень профессиональное выступление. Сцена как в клипе: свечи и большая надпись LOVE, из эффектов прожектора и дым, которые подчеркивают атмосферу. Достойный кандидат. 10/10

7. Шира

Красавица Шира в белом воздушном платье может стать черной лошадкой этого года. Интересная песня, прекрасный вокал, сцена и эффекты в северных цветах. Очень выигрышно смотрится на фоне большого количества мужских баллад. 8/10

8. Анетт и Фреди