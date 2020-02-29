ВИДЕО ⟩ День рождения популярного блогера закончился страшной трагедией

На 29-летие Екатерина Диденко, которая известна поклонникам как «аптечный ревизирро», устроила друзьям вечеринку в бане. Однако праздник завершился трагедией, когда кто-то бросил 25 килограммов сухого льда в бассейн. Сюрприз, который по задумке должен был удивить именинницу густым паром, оказался смертельным. Произошла химическая реакция с водой — выделился углекислый газ и отравил гостей праздника. Людей срочно госпитализировали в больницу, двое погибло.

Сама Екатерина находилась в сознании и вскоре сообщила подписчикам, что не знает, кто стал жертвой. А сегодня СМИ передали о смерти ее супруга Валентина. 32-летний Диденко умер в реанимации и оказался третьим, кто скончался из-за инцидента. По данным журналистов, ушли из жизни также 25-летние Юрий Алферов и Наталья Монакова. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Остальные до сих пор остаются в тяжелом состоянии.

Сейчас происшествием занимаются представители правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Однако, ходят слухи, что невольным виновником стал сам муж Екатерины. Говорят, именно он приобрел злополучный лед.

Позже Екатерина вышла на связь с поклонниками и подтвердила трагическую новость.

Вали больше нет с нами. Еще Наташи и Юры… Больше не могу дать комментарии, я написала записку о неразглашении информации. Я вчера не ревела, а сегодня меня прорвало. Я думала, что это неправда, просто сон… Настя сегодня проснулась и спросила: «А где папа?». Я не знаю, что ей сказать,

— говорила блогер сквозь слезы.

ФОТО: Instagram

Напомним, что Диденко — популярный блогер с миллионной аудиторией. Она является провизором и рассказывает о лекарственных препаратах. Вместе с супругом Екатерина воспитывала сына и дочь. В январе мужчина отметил 32-летие в кругу большой семьи.

Поклонники Екатерины не могут поверить в случившееся. «Ужасная трагедия, сочувствую всем пострадавшим!»; «Соболезную семьям погибших»; «Мне по человечески ее жаль. Сил тебе, Екатерина, береги себя. Ты у детей одна», — пишут пользователи Сети.

Врач-терапевт Надежда Чернышова прояснила ситуацию журналистам. По ее словам, сухой лед при испарении быстро превращается в углекислый газ, который не опасен в небольших количествах. Однако необходимо, чтобы в помещении была хорошая вентиляция.

В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать фактически чистый углекислый газ… Если куски сухого льда соприкасаются с кожей, то при быстром испарении это вызывает сильное охлаждение. Фактически — это обморожение, но проявляется как ожог,