СМОТРИ ⟩ Новый клип Тейлор Свифт за сутки собрал более 15 миллионов просмотров

Ролик исполнительница опубликовала на своем официальном YouTube-канале. Клип The Man вызвал бурю разнообразных откликов преданных поклонников и слушателей. Чем это вызвано, рассказывает Joinfo.com.

Видеоклип The Man

В своем новом ролике звезда шоу-бизнеса появилась в облике мужчины. Она сделала так специально, поставив перед собой цель высмеять некоторые аспекты мужского поведения. Также Свифт задалась вопросом, каких жизненных успехов она сумела бы достичь, если бы ей было суждено появиться на свет не женщиной.

В качестве режиссера предстала сама исполнительница. На кадрах видеоролика фанаты увидели ее в мужском костюме во время посещения вечеринок с моделями. Также она продемонстрировала мэнспрединг – привычку некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги и, в итоге, занимая не одно место.

Финальная часть ролика повествует о том, что сильно постаревший герой решил жениться на девушке младше себя как минимум в три раза.