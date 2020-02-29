Гороскоп на 29 февраля: Овнам полезно покопаться в прошлом, а у Весов будет обострена интуиция

Овен

Лучше ничего серьезного не начинать в этот день, а обратить свое внимание в прошлое, в поисках причин ваших ошибок.

Телец

Этот редкий день как раз подходит для того, чтобы встретиться с людьми, с которыми вы очень давно не виделись.

Близнецы

Если не чувствуете в себе силы что-либо делать качественно и на совесть, лучше вообще отказаться от этой идеи.

Рак

День не подходит для кардинальных перемен – лучше еще раз все взвесить перед серьезным решающим шагом.

Лев

Фортуна наградит целеустремленных представителей вашего знака. Ваши старания не останутся незамеченными.

Дева

Если вы хотели взять в руки краски, фотоаппарат или еще что-то для проявления творчества, не отказывайте себе в желаниях.

Весы

Не стоит идти на поводу у тех, кто не вызывают у вас доверия. Надежнее будет прислушаться к своей интуиции.

Скорпион

Если есть возможность, перепоручите кому-нибудь из близких домашнюю работу или отложите ее на другой день.

Стрелец

На вас нахлынет ностальгия и давние воспоминания. А вот для усвоения новой информации вы совершенно не готовы.

Козерог

Присмотритесь к окружающим и проявите внимание там, где его явно не хватает. Вам будут признательны за это.

Водолей

Вам придется побороться за место под солнцем и отстоять свои права. Не сомневайтесь в собственных силах.

Рыбы