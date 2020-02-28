Асмус заявила, что благодарна Вселенной за встречу с Харламовым

По такому случаю к имениннику обратилась его супруга Кристина Асмус. Партнерша Ивана Янковского по фильму Клима Шипенко «Текст» призналась мужу в любви, заявив, что она благодарна Вселенной за встречу с Гариком. Вместе с избранником Кристина воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию.

В одном из интервью актриса подметила, что их ребенок практически каждый день, кроме выходных, приходит домой после шести часов вечера. Так, кроха занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. Звездная мама девочки еще не решила отдаст ли она Анастасию в первый класс в новом учебном году или только в следующем, когда малышка немного подрастет.