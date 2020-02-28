ГАЛЕРЕЯ С РЕПЕТИЦИЙ ⟩ Уже завтра узнаем, кто представит Эстонию на «Евровидении-2020»

Уже завтра вечером определится победитель песенного конкурса Eesti Laul 2020, который и представит Эстонию на «Евровидении» в Нидерландах. Вероятность выиграть есть почти у всех 12 финалистов всеэстонского отбора.
Фотокорреспондент Limon.ee сегодня снимает происходящее на репетиции финального концерта Eesti Laul в Saku Suurhall.
Вот список всех 12 финалистов завтрашнего вечера:
Анетт x Фреди;
Эгерт Мильдер;
Лаура;
Расмус Ряндвеэ;
Стефан;
Synne feat. Väliharf;
Яагуп Туйск;
Inger;
Уку Сувисте;
Traffic;
Shira;
Уудо Сепп.