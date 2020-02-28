Пт, 28.02.2020
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ГАЛЕРЕЯ С РЕПЕТИЦИЙ ⟩ Уже завтра узнаем, кто представит Эстонию на «Евровидении-2020»

Уже завтра вечером определится победитель песенного конкурса Eesti Laul 2020, который и представит Эстонию на «Евровидении» в Нидерландах. Вероятность выиграть есть почти у всех 12 финалистов всеэстонского отбора. 

Фотокорреспондент Limon.ee сегодня снимает происходящее на репетиции финального концерта Eesti Laul в Saku Suurhall. 

Вот список всех 12 финалистов завтрашнего вечера: 

Анетт x Фреди;

Эгерт Мильдер;

Лаура;

Расмус Ряндвеэ; 

Стефан;

Synne feat. Väliharf;

Яагуп Туйск;

Inger;

Уку Сувисте;

Traffic;

Shira;

Уудо Сепп.

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