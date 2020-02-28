ЗА ЭТИМ КТО-ТО СТОИТ? ⟩ Раз в 100 лет на Землю приходит эпидемия. Совпадение?

В 1720 году это была чума, в 1820-м — холера, а в 1920-м — испанский грипп. Многие исследователи говорят, что нынешняя эпидемия коронавируса напоминает события предыдущих веков.

Возникает закономерный вопрос: а вдруг эти пандемии искусственно устраивает какая-то зловещая сила? Возможно, некая тайная организация?

1720 год: Европу охватила эпидемия бубонной чумы, прозванная Марсельской чумой. Катастрофический мор привёл к смерти 100 000 человек.

1820 год: в столетнюю годовщину пандемии 1720 года случилась первая эпидемия холеры. Она затронула азиатские страны — Филиппины, Индонезию и Таиланд. Интересно, что от этой эпидемии тоже погибло около 100 000 человек. Считается, что причиной стало употребление сырой воды из источников.

1920 год: произошла самая последняя и хорошо документированная пандемия «испанки». Этот грипп поразил рекордное количество людей — до миллиарда. Погибло 100 миллионов. Это самая смертоносная пандемия в истории человечества, пишет lifter.com.ua.

2020 год: в Китае началась эпидемия нового коронавируса, перекинувшаяся на Южную Корею, Иран, Италию и другие страны. Более 77 000 заражены, больше 2 000 погибло. Но с каждым днём ситуация ухудшается.

Самое страшное, что авиаперелеты и современные технологии ускоряют распространение вируса по миру. И чем это закончится, одному Богу известно.