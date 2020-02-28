ФОТО ⟩ Дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в латексном бюстгальтере

В Париже продолжается одно из самых громких светских событий года – Неделя моды. Легендарные кутюрье один за другим презентуют новинки своего бренда, о которых еще долго будут говорить СМИ. Среди коллекций, которые с нетерпением ждали все звездные модницы, был показ Saint Laurent. Фэшн-шоу провели на площади Трокадеро.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA/J.M. HAEDRICH/SIPA

Рами Малек, Шарлотта Генсбур, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Зои Кравиц с отцом, музыкантом Ленни Кравицем, Хейли Бибер, Лили Коллинз, Кит Харингтон – это далеко не весь список знаменитостей, которые пришли на модный показ. Поражал и звездный состав на подиуме, ведь одной из главных моделей стала Кайя Гербер.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA/J.M. HAEDRICH/SIPA