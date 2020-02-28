ВИДЕО! ⟩ Новый скандал в детском «Голосе»: на Youtube заблокировано лучшее выступление

Так, в вышедшем на днях выпуске проекта зрители пришли в восторг от выступления Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой, исполнивших «Траву у дома» группы «Земляне» и Dancing Queen легендарной «Аббы».

Всего за несколько дней видео выступления девочек набрало более 2,5 миллионов просмотров, но затем их видео неожиданно было заблокировано на YouTube.

Выяснилось, что компания «Креатив Медиа», являющаяся издателем и дистрибьютором цифрового контента, написала жалобу на нарушение авторских прав.

Примечательно, что на сайте компании присутствует перечень артистов и композиторов, однако среди них нет ни «Аббы», ни «Землян», ни автора «Травы у дома» композитора Владимира Мигули.

Пользователи Сети задаются вопросом о том, на каком основании компания подала жалобу на ролик, ведь в «Голосе» всегда исполняют песни других исполнителей, поэтому, следуя логике, блокировать нужно вообще все выступления.

Официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не поступало.