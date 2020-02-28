Пять знаков Зодиака, которых ждет удача весной 2020 года

Весна — это время года, в которое настроение само ползет вверх, даже если что-то в жизни происходит не так, как того хотим мы. Астрологи рассказали, каким пяти знакам Зодиака повезет больше, чем другим этой весной.
Сам по себе 2020 год очень непредсказуемый, но назвать его неблагоприятным нельзя. Весна начинается с марта, а мартовский гороскоп говорит нам о том, что это будет достаточно приятный и удачный для многих знаков период.
Для Тельцов начинается время новых открытий. Это будет свойственно как любовной, так и деловой сфере жизни. Тельцы смогут увидеть мир с иного угла, найти ответы на важные для них вопросы. В этот момент звезды и планеты будут беречь их от проблем и снабжать удачей и позитивной энергетикой.
В конце весны, в мае, когда наступит время Тельцов, им необходимо будет стать более гостеприимными, добрыми и отзывчивыми. Звезды хотят, чтобы Тельцы помогали окружающим, но не нужно бояться, ведь все вложенные в добрые дела часы и минуты вернутся сполна. Если же захочется потратить часть времени на себя любимых, то лучше времени, чем март просто не найти. В начале весны необходимо заниматься личными делами.
Рак
В апреле и в мае ожидается смена энергетики звезд и планет, из-за чего астрологи отмечают рост вероятности того, что смена работы принесет Ракам счастье и удовлетворение. Не стоит гнаться за цифрами. Работа должна в первую очередь приносить удовольствие, а уже потом — огромный доход. Любые, даже самые неприятные события могут обратиться для Раков большим успехом. Нужно лишь верить в себя.
Весы
Весам стоит почаще доверять своей интуиции весной 2020 года. Планеты и звезды, отвечающие за шестое чувство, будут находиться в очень выгодном для Весов положении. В движении к поставленным целям Весам стоит проявлять больше трезвости и рассудительности, но это не значит, что от амбиций придется отказаться. Наоборот, амбициозные и целеустремленные Весы будут впереди планеты всей.
Эта весна — благоприятный период для поездок, путешествий, смены обстановки. Появятся новые возможности для самореализации, осуществления задуманных планов. Сильные заговоры на деньги помогут увеличить доходы, а заговор на покупку поможет не потратить финансы зря.
Стрелец
Стрельцы этой весной будут меньше чувствовать усталость. Это значит, что можно будет с головой уйти в дела и оставить еще часть энергии для домашних забот. Весна 2020 года — идеальное время для ремонта, переезда, а также покупки новой мебели. Поддерживать в норме настроение поможет своевременная уборка.
Рыбы
Рыбам тоже повезет чуть больше, чем всем остальным. Первые недели марта могут быть немного напряженными, но потом станет понятно, что так было необходимо. Звезды и планеты помогут Рыбам с тяжелым выбором, решением сложных вопросов и задач. Удача будет следовать за ними по пятам всюду, куда бы они не пошли.
Людям этого Знака удастся наладить прочную связь в любовных отношениях, перевести их на новый уровень. Одиноким Рыбам удастся найти вторую половинку. Также звезды помогут разрешить конфликты и превратить врагов в союзников. Астрологи отмечают, что все важные дела, которые Рыбам удастся начать этой весной, приведут их к победе в будущем. Это идеальное время для выработки правильных привычек и избавления от вредных, пишет dailyhoro.ru.