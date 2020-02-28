ИГРА НА ГРАНИ ⟩ В Сети появилось видео страстного поцелуя Асмус с партнером по сцене

Судя по опубликованными ею же кадрам, едва успели завершиться одни съемки, как Кристина впопыхах спешит в театр. Макияж и прическу ей делают помощники в машине по пути, так как за полчаса она должна успеть прибыть в театр, проверить микрофоны, а также в последний раз порепетировать с коллегами.

И вот зрители уже сидят на своих местах, а с третьим звонком на сцену выходят актеры, представляя спектакль под названием «Утиная охота». Между тем игра Кристины, как она ранее сама рассказывала, действительно показывает полное перевоплощение, да так круто, что Асмус сливается со своим партнером по сцене во французском поцелуе.