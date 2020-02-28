ДЕРЗКАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ! ⟩ Эстонская модель Диана Хапрова снялась в полупрозрачных кружевах

«Это тот момент, когда показалось, что весной повеяло, воздух поменялся , тёплая одежда была снята, и опять выпал снег. Но мы не растерялись и провели такую интересную фотосессию», - подписала Диана свои фотографии в Instagram, которые сведут с ума любого мужчину. На них Диана позирует в полупрозрачном кружевном топе, надетом на соблазнительное белье.

Диана Хапрова ФОТО: Basket buns

Диана рассказала, что перекрасилась в блондинку. «Решила наконец-то быть белой и пушистой, фотосессии и образы пошли соответствующие. Но тут вдруг мне предложили опять дерзкий и сексуальный стиль, и я, конечно же, согласилась. Цвет волос тут не имеет значения, я считаю, что сексуальность идет изнутри и отображается в глазах. Судя по результату, у нас вышло совсем неплохо», - прокомментировала сногсшибательная по красоте и сексуальности модель снимки.

Диана Хапрова ФОТО: Basket buns

Поклонникам Дианы сложно выбрать из трех фото самое-самое. Восхищают и распаляют воображение все. Остается только догадываться, на кого объявила охоту эта богиня эротики!

Диана Хапрова ФОТО: Basket buns