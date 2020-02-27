НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ВИДЕО ⟩ Дэвид Бекхэм ответил, почему влюбился в свою будущую жену Викторию

44-летний Дэвид и 45-летняя Виктория Бекхэм женаты больше 20 лет и воспитывают четверых детей. Супруги вместе менялись, а их чувства друг к другу остались прежними. На днях британский дизайнер и бывшая звезда поп-группы Spice Girls поделилась в инстаграме архивным видео, чтобы вновь признаться в любви мужу, пишет Сплетник.
Видео было снято в начале их романа. В кадре футболиста спрашивают, почему он влюбился в поп-звезду.
Не могу назвать какую-то одну черту. Мне она понравилась целиком — вся. Я просто влюбился в нее,
— сказал Дэвид в ответ.
Виктория обняла его и обернулась к камере со словами:
Он очень сексуален, не так ли?
В подписи к видео Виктория отметила, что оно кажется ей очень милым, и написала, что любит Дэвида. Он прокомментировал ее публикацию в соцсети — подшутил над своим внешним видом в видеоролике.
Почему ты позволила мне надеть это?
— спросил он жену.
Дэвид и Виктория поженились 4 июля 1999 года, устроив свадебную церемонию в ирландском замке Латтрелстоун.
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