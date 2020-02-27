Чт, 27.02.2020
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Лера Кудрявцева рассказала о пластических операциях, чувствах к Лазареву, попытках ЭКО и домашнем насилии

Лера Кудрявцева

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В новом выпуске шоу «Ален, блин!» — интервью-исповедь Леры Кудрявцевой. Телеведущая впервые рассказала о том, как рожала второго ребенка в 47 лет, как избавлялась от протекших грудных имплантов и как пережила чудовищную историю домашнего насилия, в которой едва осталась жива, пишет Супер.

Кудрявцева призналась, зачем в середине 90-х употребляла легкие наркотики, что на самом деле испытывала к Сергею Лазареву, с которым ей приписывали пиар-роман, и почему решила подать в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.

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