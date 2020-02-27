СЛУХ ⟩ Джеки Чан заболел коронавирусом после вечеринки с друзьями

Слухи начались из-за того, что Чан якобы присутствовал на корпоративе гонконгских полицейских, которые потом оказались больны коронавирусом.

В Сети широко разошлось видео, где Джеки Чан и другие актёры, такие как Эрик Цан и Алан Там, присутствуют на вечеринке, предположительно устроенной полицейскими. Ролик вызвал волну возмущения, потому что никто из присутствующих не носит маску, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Гонконге.

Вскоре после появления видео полиция Гонконга подтвердила, что 59 сотрудников отправлены на карантин после вечеринки в честь выхода одного из них на пенсию. У четверых полицейских, а также жены и тёщи одного из них обнаружились симптомы коронавируса. Анализы подтвердили заражение.

Многие фанаты Джеки Чана переживают, что актер тоже был отправлен на карантин.

Однако вскоре выяснилось, что две вечеринки происходили в совершенно разных местах. От ресторана, где гуляли полицейские, до клуба, где был замечен Чан, — около 30 минут езды.