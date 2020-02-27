ВИДЕО ⟩ «Забавное лицо» журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей

Помощник предупредил журналиста о появлении "смешных лиц" на экране. Но тот проигнорировал предупреждение и продолжил прямой эфир. Хинтон осознал свою ошибку только после того, как прочитал комментарии зрителей по поводу "забавных мордашек".

Зрителям его репортаж очень понравился. "Полный восторг! Давно я так не смеялся", "У тебя забавное лицо", – написали они в комментариях под роликом. Некоторые даже предложили вести в таком стиле все передачи о погоде. Это, мол, сразу поднимет рейтинги программ.