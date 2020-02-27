ВИДЕО ⟩ «Забавное лицо» журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей

Журналист канала WLOS Джастин Хинтон из американского штата Северная Каролина хотел сделать серьезный репортаж в прямом эфире о сильном снегопаде, однако нажал на телефоне не на ту кнопку. Репортер случайно включил фильтры в Facebook и по очереди представал перед камерой в разных обликах – котика, космонавта, волшебника, пишет Сегодня.
Помощник предупредил журналиста о появлении "смешных лиц" на экране. Но тот проигнорировал предупреждение и продолжил прямой эфир. Хинтон осознал свою ошибку только после того, как прочитал комментарии зрителей по поводу "забавных мордашек".
Зрителям его репортаж очень понравился. "Полный восторг! Давно я так не смеялся", "У тебя забавное лицо", – написали они в комментариях под роликом. Некоторые даже предложили вести в таком стиле все передачи о погоде. Это, мол, сразу поднимет рейтинги программ.
When you're trying to do a serious Facebook Live about the weather, and you accidentally tap the Mystery Mask filter. @JustinWLOS #oops pic.twitter.com/VwSAERsa8L— WLOS (@WLOS_13) February 21, 2020