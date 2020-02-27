Кто представит Россию на «Евровидении-2020»: Александр Панайотов разъяснил ситуацию касательно его кандидатуры

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме. Но никакого официального подтверждения не было, а сам артист опубликовал на своей странице в Instagram огромный пост, в котором разъяснил ситуацию, пишет Сегодня.