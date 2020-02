Кто представит Россию на «Евровидении-2020»: Александр Панайотов разъяснил ситуацию касательно его кандидатуры

Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо .

