Кто представит Россию на «Евровидении-2020»: Александр Панайотов разъяснил ситуацию касательно его кандидатуры

Вчера в СМИ появилась информация о том, что Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме. Но никакого официального подтверждения не было, а сам артист опубликовал на своей странице в Instagram огромный пост, в котором разъяснил ситуацию, пишет Сегодня.
По словам 35-летнего певца, новость о его участии в конкурсе – фейковая. Пока он такой информацией не владеет и попросил дождаться официального заявления от "Первого канала".
Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении. А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично. Всем спасибо .