АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Анне Вески и Анастасия Заворотнюк веселятся на записи телепередачи

Как известно, сейчас самая известная «няня» России Анастасия Заворотнюк проходит лечение. Близкие актрисы тщательно скрывают диагноз звезды сериала «Моя прекрасная няня». Где сейчас находится Заворотнюк, как себя чувствует, есть ли прогресс в лечении – информация обо всем этом закрыта от СМИ.
Коллеги популярной актрисы Анастасии Заворотнюк частично приподняли завесу таинственности над ситуацией вокруг ее заболевания. Как выяснили журналисты, это произошло в Москве во время вручения ежегодной премии «Пара года», передает Фраза.
Как сообщает «Российский диалог», ранее ведущими на данном мероприятии были Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев, поэтому в ресторан Modus заявились некоторые друзья и коллеги звезды экрана, которые и пообщались с журналистами.
По их словам, они поддерживают связь с близкими актрисы, поэтому знают, как ей сейчас нелегко и какие невероятные трудности в жизни она переживает.
В то же время, поклонники артистки ждут только хороших новостей и вспоминают актрису во времена, когда она радовала телезрителей главных российских телеканалов. Нам удалось найти архивные фото, сделанные во время записи передачи «Две звезды». Это российская музыкально-развлекательная телевизионная программа, выходившая на «Первом канале» с 2006 года.
На фото Анастасия Заворотнюк сидит за одним столом с эстонской певицей Анне Вески и кокетливо улыбается в камеру. Смотри фото!