АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Анне Вески и Анастасия Заворотнюк веселятся на записи телепередачи

Коллеги популярной актрисы Анастасии Заворотнюк частично приподняли завесу таинственности над ситуацией вокруг ее заболевания. Как выяснили журналисты, это произошло в Москве во время вручения ежегодной премии «Пара года», передает Фраза.

Как сообщает «Российский диалог», ранее ведущими на данном мероприятии были Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев, поэтому в ресторан Modus заявились некоторые друзья и коллеги звезды экрана, которые и пообщались с журналистами.

По их словам, они поддерживают связь с близкими актрисы, поэтому знают, как ей сейчас нелегко и какие невероятные трудности в жизни она переживает.

В то же время, поклонники артистки ждут только хороших новостей и вспоминают актрису во времена, когда она радовала телезрителей главных российских телеканалов. Нам удалось найти архивные фото, сделанные во время записи передачи «Две звезды». Это российская музыкально-развлекательная телевизионная программа, выходившая на «Первом канале» с 2006 года.