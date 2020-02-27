Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, кто разбогатеет в марте

Известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждут благоприятные события в следующем месяце, пишет Topnews.
По словам специалиста, у Овнов весной 2020 года наилучшим образом пойдут финансовые дела. Ваш тяжелый труд наконец-то будет вознагражден. Ожидайте повышения на работе или солидной премии. Также к вам может вернутся крупный долг, получить который вы уже не надеялись.
Ко Львам в марте 2020 года деньги также потекут рекой. Основным источником дохода станет вовсе не постоянное место работы, а хобби или подработка, которую вы держите, что называется, про запас. Энергетика периода способствует открытию своего бизнеса, и при правильном планировании вы сможете с этого месяца взять старт и не думать о деньгах в будущем.
Финансовыми баловнями судьбы станут в марте 2020 года и Козероги. Почва, которую вы возделывали на протяжении долгого времени, наконец-то начнет давать ростки, а затем и плоды. Склонные к терпению Козероги дождутся результатов, а полученные бонусы смогут выгодно инвестировать, поэтому начало весны станет для них временем получения доходов и инвестиций.