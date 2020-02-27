Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, кто разбогатеет в марте

По словам специалиста, у Овнов весной 2020 года наилучшим образом пойдут финансовые дела. Ваш тяжелый труд наконец-то будет вознагражден. Ожидайте повышения на работе или солидной премии. Также к вам может вернутся крупный долг, получить который вы уже не надеялись.

Ко Львам в марте 2020 года деньги также потекут рекой. Основным источником дохода станет вовсе не постоянное место работы, а хобби или подработка, которую вы держите, что называется, про запас. Энергетика периода способствует открытию своего бизнеса, и при правильном планировании вы сможете с этого месяца взять старт и не думать о деньгах в будущем.