И ЭТО НЕ ЛАЗАРЕВ! ⟩ Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020»

В его победе есть доля продюсера артиста - певца Григория Лепса. По словам Панайотова, он считает коллегу едва ли не своим отцом, сообщает StarHit.

Панайотов пытался попасть на конкурс не единожды. Первую попытку он предпринял в 2005 году, а еще три года спустя уступил несколько баллов Диме Билану, который, как известно, стал победителем Евровидения-2008.

Сейчас Александру Панайотову 35 лет и коллеги оценивают его шансы на победу как весьма большие.

Напомним, что представлять Россию могли бы певица ZIVERT, рейв-группа Little Big или Полина Гагарина. А композитор Игорь Крутой еще в начале февраля предскащзал, что шансы Панайотова выступить на музыкальном турнире равны 90 процентам.