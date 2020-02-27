ЗАВИДУЕМ МОЛЧА? ⟩ Смотрите, где отдыхает эстонская певица Лийз Лемсалу

Лемсалу любит путешествовать по африканскому континенту, в ее архиве есть фотографии из многих стран. Бесконечные пески, экзотические животные - мир Южной Африки полон чудес. «Несколько реальных картинок сафари, как будто из National Geographic», - подписала свои публикации в Instagram Лийз Лемсалу.