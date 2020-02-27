Чт, 27.02.2020
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ЗАВИДУЕМ МОЛЧА? ⟩ Смотрите, где отдыхает эстонская певица Лийз Лемсалу

Лийс Лемсалу на Эстонской Музыкальной Премии 2020.

ФОТО: Konstantin Sednev / Remo Tõnismäe

28-летняя Лийс Лемсалу опубликовала в своем Instagram несколько ярких снимков и потрясающие видео из отпуска. За летом и приключениями певица отправилась практически на край света - в Южную Африку.

Лемсалу любит путешествовать по африканскому континенту, в ее архиве есть фотографии из многих стран. Бесконечные пески, экзотические животные - мир Южной Африки полон чудес. «Несколько реальных картинок сафари, как будто из National Geographic», - подписала свои публикации в Instagram Лийз Лемсалу.

Больше фотографий и видео смотрите ЗДЕСЬ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

some real National Geographic safari vibes 🤍🦓💫

Публикация от L I I S L E M S A L U (@liislemsalu)

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