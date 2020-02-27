С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Крутой поворот Анне Вески: рукоприкладство мужа-алкоголика, развод и новая любовь

В 80-х артистка покорила Советский Союз. Модная, смелая, успешная — поклонники полагали, решительность Анне Вески распространяется на все сферы жизни. Однако звезда долго не могла уйти от супруга-тирана, который бил ее и злоупотреблял спиртным, пишет «Стархит».
Анне Вески не думала о карьере профессиональной певицы, но судьба сама подкинула ей шанс. От выступлений в эстонской филармонии артистка дошла до гастролей по СССР, а в 1984-м выиграла легендарный фестиваль в Сопоте. «Позади крутой поворот», «Возьми меня с собой», «Остров любви» — композиции в исполнении Вески становились хитами.
Первые шлягеры для вокалистки написал муж Яак. Впоследствии поэт и сам не рад был такому вкладу в творчество жены. Популярность Анне Вески росла как на дрожжах, а супруг хотел, чтобы она оставалась в родной Эстонии, а не разъезжала по миру. Автор шлягеров часто выпивал, скандалил с певицей, а в порыве ярости поднимал на нее руку. Агрессию избранника звезда терпела три года: пока не встретила новую любовь.
27 февраля Анне Вески исполняется 64, и она отпразднует свой день рождения большим концертом в Таллинне. После кризиса 90-х и развала СССР артистка продолжает выступать для российских слушателей и до сих пор с радостью гастролирует по миру. Повлияли ли на ее творчество развод и новый брак?
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
Анне Ваарман появилась на свет в эстонском городе Рапла в простой семье: мама трудилась продавцом, а папа — водителем. С детства Анне увлекалась творчеством, ходила с братом в музыкальную школу, выступала в ансамбле. Однако профессия певицы казалась девушке несерьезной, так что она окончила политехнический институт. По распределению выпускница полгода отработала помощником мастера на табачной фабрике.
Все изменилось, когда артистку пригласили в местную филармонию. Анне осознала, что окружающие действительно ценят ее вокальный талант, и решила посвятить себя сцене. Первое время она выступала в составе музыкальных коллективов, а затем ушла в соло. Слава о перспективной исполнительнице распространялась быстро, и вот уже она ездила по всему Советскому Союзу, записывала передачи на радио, снималась на телевидении.
Большую роль в становлении певицы сыграл муж, автор популярных эстонских композиций Яак Вески. Музыкант направлял артистку в творческом пути, писал ей стихи, наблюдал за достижениями: при нем Анне работала вокалисткой в ВИА «Мобиле» и «Витамин», впервые засветилась в программе «Шире круг» на Центральном телевидении.
Пожалуй, самым громким успехом исполнительницы стала победа на престижном фестивале в Сопоте в 1984-м, где она завоевала сразу две первых премии.
Артистка думала, на телевидении ее должны носить на руках, а в реальности подверглась жесткой критике за внешний вид. Зато песня «Позади крутой поворот» в исполнении звезды стала настоящим хитом. «Моя визитная карточка, до сих пор ее пою», — признавалась спустя много лет Вески.
В 80-е артистку называли живой легендой, поклонники восхищались не только ее исполнением песен с легким прибалтийским акцентом, но и ярким стилем. Чтобы выглядеть модно, певица шила вещи по выкройкам журнала «Бурда», а иногда и одалживала предметы гардероба у знакомых, например, в клипе на трек «Позади крутой поворот» на Вески — юбка соседки.
За вклад в развитие культуры Анне Вески неоднократно награждали национальными премиями. В 1987-м она вновь удостоилась чести представлять СССР на международном фестивале, на этот раз — в Маврикии, где завоевала золотую медаль. После распада Советского Союза певица сосредоточилась на гастролях по родной Эстонии. В период кризиса она даже занялась бизнесом — открыла цех по индивидуальному пошиву шуб. «Я получила опыт, поняла, что если все будет плохо, я смогу что угодно делать, но стараюсь петь», — подчеркивала звезда.
Уже в нулевых все вернулось на круги своя, и Анне Вески начала приезжать на концерты в Россию. Как и 30 лет назад, поклонники жаждут услышать ее главные хиты «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета».
МУЖ-ТИРАН
Яак Вески был студенческой любовью исполнительницы. На последнем курсе они поженились, и вскоре артистка родила дочь Керли. «С первыми гастролями начались первые недопонимания, ведь мы не знали, что из этого выйдет. Мы были молодыми, все произошло слишком рано. Но отцом он был очень хорошим, и его родители нас поддерживали», — говорит певица.
Яак подарил звезде ее первые хиты, например, «Королеву роз». Однако еще до свадьбы Анне понимала, что союз не будет идеальным. «Пришли на дискотеку, он должен же танцевать со мной, а он — с другими девушками. Я спросила, как это понимать, а он толкнул меня так, что я упала перед народом, — делилась артистка. — Я тогда подумала, может, сама что-то не так сделала… Но это стало повторяться».
Хотя супруг писал Анне Вески песни, он не хотел, чтобы жена выступала за пределами Эстонии. Вокалистка же мечтала покорить мир, и ее творческие амбиции стали главной причиной семейных скандалов. Яак решал конфликты кулаками, а иногда и не только…
Разорвать брак оказалось сложно. Когда Анне Вески впервые заявила о желании развестись, муж уговорил ее остаться, твердил о любви и привязанности.
А потом певица встретила администратора Бенно Бельчикова. Артистка выступала в варьете, а привлекательный мужчина не сводил с нее глаз. Забота и нежные ухаживания поклонника показали исполнительнице, как должны выглядеть романтические отношения. У Бенно не было ничего общего с ее грубым агрессивным супругом.
Развод состоялся, и вскоре Анне Вески уже вступила в новый брак. Сохранить в тайне информацию о скромной свадьбе с Бенно ей не удалось, и о сенсации узнали во всем СССР. Бывший же муж певицы так и не смог смириться со случившимся. Он пытался вернуть возлюбленную, приходил в варьете в надежде объясниться. Но певица и слушать не желала лживые увещевания Яака.
«Он прожил только 37 лет, тратил свое здоровье, пил, — рассказала артистка. — Второй раз он женился, родился сын. Но Керли общалась с папой до самой смерти».
НОВАЯ ЖИЗНЬ
«В мае мы познакомились, а в июле я уже вышла замуж. Не знаю, как так получилось, в омут с головой, — говорила певица о втором браке. — Когда мы только начинали ездить по красивым местам, Бенно рассказал, что занимается боксом. Я подумала, мол, наконец-то появился мужчина, который сможет меня от всего защитить. Но потом он признался, что ходил в спортивную секцию всего две недели!».
Этот маленький обман не испортил мнения артистки о возлюбленном, для нее супруг так и остался главным защитником, поддержкой и опорой. Бельчиков тоже пережил развод, у него росла дочь от первого брака. Когда Керли проводила время с наследницей Бенно, казалось, такой семья была всегда: счастливые родители и две девочки.
Бельчиков бросил прошлую работу и стал директором Анне Вески. Именно при нем она достигла пика славы, превратилась в любимицу народа, путешествовала по всему миру. Единственное, о чем жалеет Вески, так это о том, что у них не появилось общего ребенка. «Если б у него и у меня не было детей, конечно, родили бы ребенка, а тогда мы 10 лет гастролировали, потом я думала: может, уже поздно. А сейчас я считаю иначе, теперь рожают и в 40, и в 50. Сложилось так. У меня два внука, у него тоже, в этом плане у нас все хорошо», — подчеркивала Анне Вески.
Сейчас певица живет с мужем в собственном доме в Какумяэ, по выходным видится с внуками, не забывает и о выступлениях. «Я ни о чем не жалею, все было правильно», — уверена звезда.