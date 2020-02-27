С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Крутой поворот Анне Вески: рукоприкладство мужа-алкоголика, развод и новая любовь

В 80-е артистку называли живой легендой, поклонники восхищались не только ее исполнением песен с легким прибалтийским акцентом, но и ярким стилем. Чтобы выглядеть модно, певица шила вещи по выкройкам журнала «Бурда», а иногда и одалживала предметы гардероба у знакомых, например, в клипе на трек «Позади крутой поворот» на Вески — юбка соседки.

За вклад в развитие культуры Анне Вески неоднократно награждали национальными премиями. В 1987-м она вновь удостоилась чести представлять СССР на международном фестивале, на этот раз — в Маврикии, где завоевала золотую медаль. После распада Советского Союза певица сосредоточилась на гастролях по родной Эстонии. В период кризиса она даже занялась бизнесом — открыла цех по индивидуальному пошиву шуб. «Я получила опыт, поняла, что если все будет плохо, я смогу что угодно делать, но стараюсь петь», — подчеркивала звезда.

Уже в нулевых все вернулось на круги своя, и Анне Вески начала приезжать на концерты в Россию. Как и 30 лет назад, поклонники жаждут услышать ее главные хиты «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета».

МУЖ-ТИРАН

Свадебное платье Анне Вески в дальнейшем использовала для выступлений и съемок клипов

Яак Вески был студенческой любовью исполнительницы. На последнем курсе они поженились, и вскоре артистка родила дочь Керли. «С первыми гастролями начались первые недопонимания, ведь мы не знали, что из этого выйдет. Мы были молодыми, все произошло слишком рано. Но отцом он был очень хорошим, и его родители нас поддерживали», — говорит певица.

Яак подарил звезде ее первые хиты, например, «Королеву роз». Однако еще до свадьбы Анне понимала, что союз не будет идеальным. «Пришли на дискотеку, он должен же танцевать со мной, а он — с другими девушками. Я спросила, как это понимать, а он толкнул меня так, что я упала перед народом, — делилась артистка. — Я тогда подумала, может, сама что-то не так сделала… Но это стало повторяться».

Хотя супруг писал Анне Вески песни, он не хотел, чтобы жена выступала за пределами Эстонии. Вокалистка же мечтала покорить мир, и ее творческие амбиции стали главной причиной семейных скандалов. Яак решал конфликты кулаками, а иногда и не только…

«Он был выпивший, и я закрыла дверь. Яак пожелал доказать, что он здесь хозяин, и начал разносить дверь топором. Тогда что-то во мне лопнуло, я поняла, что жить так больше не хотела», — откровенничала Анне.

У Яака и Анне Вески родилась дочь Керли

Разорвать брак оказалось сложно. Когда Анне Вески впервые заявила о желании развестись, муж уговорил ее остаться, твердил о любви и привязанности.