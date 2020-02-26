«Зовите меня просто Гарри!» Принц отказался от своего титула во время визита в Эдинбург

Он дал четко понять, чтобы мы все называли его просто Гарри. Так что, дамы и господа, пожалуйста, по-шотландски тепло поприветствуйте Гарри!

Принц Гарри, как известно, будет освобожден от обязанностей старшего члена королевской семьи через полтора месяца. Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах. Герцоги Сассекские зарегистрируют свои проекты, в том числе официальный сайт и благотворительный фонд, под новым именем.

Гарри вылетел в Британию из Канады коммерческим рейсом в начале этой недели. Он прибыл в Эдинбург на экологически чистом поезде LNER. В пятницу герцог посетит студию Abbey Road в Лондоне, чтобы записать новую песню для "Игр непобежденных" (Invictus Games) с рок-звездой Джоном Бон Джови, а затем присоединится к жене Меган Маркл — и, возможно, своему девятимесячному сыну Арчи — в начале следующей недели на пяти официальных мероприятиях.