ФОТО ⟩ Дети из российского детского сада закаляются зимой холодной водой

Эту традицию начала Оксаной Каботько, 41-летний педагог и тренер по плаванию, по словам которой, многие дети в детском саду зимой болеют и она решила начать их закалять, пишет Elu24 со ссылкой на siberiantimes.com.

Детей, одетых только в трусики и сланцы, выводят во двор детского сада при температуре воздуха более чем минус 10 градусов, где они выливают на себя ведро с ледяной водой. Перед этим они находятся несколько минут в сауне , чтобы им не было слишком холодно, когда они находятся на улице.

Красноярский детский сад греется в сауне перед тем, как пойти на улицу обливаться холодной водой. ФОТО: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS/Scanpix

По словам Каботько, такое закаливание помогло, так как дети стали болеть реже. В дополнение к закаливанию холодной водой детей обучают гимнастике в холоде и посещению сауны.

В настоящее время этот детский сад посещают 150 детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Перед началом закаливания проверяется здоровье детей, и врач выдает родителю каждого ребенка справку о том, что ребенок здоров и что его можно закалять холодной водой. Обливаться холодной водой начинают с сентября, когда на улице еще достаточно тепло, и продолжают до весны.

Красноярский детский сад закаляет детей холодной водой зимой. ФОТО: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS/Scanpix

По словам Каботько, воспитанники их детского сада обливались холодной водой с родителями даже в минус 30 градусов.

Далее он сказала, что закаленные дети более веселые, оптимистичные и уравновешенные.

«Есть те, кто считает, что холодная вода плохо влияет на здоровье детей и что дети могут серьезно заболеть. Верно обратное: холод закаляет, и дети меньше болеют», — пояснила преподаватель.

Он привела в пример врача из Сочи Владимира Харитонова, который изучил студентов, которые были закалены холодной водой, и обнаружил, что закаленные молодые люди не болели годами.

В России очень популярно закаливание холодной водой и зимнее плавание.

Красноярск с населением более миллиона человек является центром Красноярского края. Расположенный в восточной части Сибири, выше по течению от Новосибирска в Верхнем Енисее, он является третьим по величине городом в Сибири.