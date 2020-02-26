«Евровидение-2020» под угрозой срыва: почему конкурс могут отменить

12 мая в Роттердаме стартует масштабный песенный конкурс «Евровидение-2020». Многие страны уже определились со своими представителями, но проведение конкурса оказалось под угрозой срыва из-за распространенной в мире эпидемии – коронавируса, пишет Сегодня.
Ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус в статье Wiwibloggs выразил мнение, что конкурс может и не состояться, ведь организаторы не могут рисковать жизнями людей:
Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед «Евровидением». Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003.
В свою очередь, пресс-секретарь города Роттердам Ингрид Адриансе заявила, что власти оценивают ситуацию и готовы к любым рискам.
Мы внимательно следим за всем и готовы ко всем возможным рискам и угрозам. На основании этого проводится оценка необходимости дополнительных мер. Однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии,
– сказала Ингрид Адриансе.
Eвропейский вещательный союз имеет опыт планирования кризисных ситуаций. У него всегда есть резервный план на случай, если в принимающем городе возникают непредвиденные обстоятельства. Проведение конкурса могут перенести или ограничить количество зрителей в зале.