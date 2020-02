СМОТРИ И СЛУШАЙ ⟩ Фестиваль Positivus обнародовал еще 10 исполнителей

На сегодняшний день известны имена 13 исполнителей выступающих на фестивале Positivus в этом году. В дополнение к вышеперечисленным, меломаны смогут послушать таких исполнителей, как SAINt JHN, EarthGang, Ari Lennox, Georgia, Yves Tumor и группа, Black Midi, Flohio, Working Men's Club, JC Stewart и Beissoul & Einius.

SAINt JHN писал песни для таких артистов, как Usher, Jidenna, Hoodie Allen и другие. SAINt JHN получил признание после сотрудничества с Beyonce над песней «Brown skin girl» и Ленни Кравицом в песне «Borders». Его песня «Roses» была послушана на Youtube более 22 миллионов раз.

Хип-хоп-дуэт EarthGang (или WowGr8 и Beer) базируется в Атланте, Америка, и их самым известным треком до сих пор является «Proud of you» с рэпером Young Thug. Их песня «Up» на Youtube канале COLOURS с участием эстонского рэпера Томми Кэша собрала более 10 миллионов просмотров.

Дебютный альбом американского певца и автора песен Ари Леннокса «Shea butter baby» был номинирован на премию Soul Train. Его работы вдохновлены женщинами с мощным вокалом, такими как Элла Фицджеральд, Билли Холидей и Уитни Хьюстон. В заглавном треке альбома также принял участие американский рэпер J. Cole.

На фестивале также выступит английская певица Georgia, которая производит электронную музыку. Georgia описывает свой стиль как «пост-панк хип-хоп». Музыкальное видео для песни «About work the dancefloor», выпущенное десять месяцев назад, собрало почти миллион просмотров на Youtube.

Также американская группа Yves Tumor & Its band, последний альбом которой «Safe in the hands of love» вышел в 2018 году. Совсем недавно журнал Pitchfork назвал его лучшим новым альбомом. Перед Фестивалем Positivus, 3 апреля, Yves Tumor и его группа выпустят свой следующий альбом «Heaven to a tortured mind».

Рок-группа из Лондона, Black Midi, музыкально возвращается к немного более эзотерическому инди-року. Их последний альбом, «Schlagenheim» (2019), был оценен New York Post как один из лучших альбомов последнего десятилетия. В список также вошли такие артисты, как Лана Дель Рей, Бон Ивер и Билли Айлиш.

Британско-нигерийский рэпер и автор песен Flohio выпустил свой первый EP «Wild yout» в 2018 году. Артист из Южного Лондона опирается как на рэп так и на электронную музыку и является одним из самых горячих исполнителей grime на данный момент.

Working Men's Club занимается развлекательной пост-панк музыкой, а самые известные треки группы вышли в 2016 году — «Bad Blood» и «Teeth».

Песни северо-ирландского певца и автора песен JC Stewart сосредоточены на рассказе историй. Его последний сингл «Have you had enough wine?» был признан как фанатами, так и критиками. Он получил чуть более 400 000 просмотров на Youtube.

Поп-сенсация из Литвы, дуэт Beissoul & Einius называют себя поп-иконой электронной музыки. Их сольный концерт в Литве только что собрал более 7000 поклонников, а их самый известный хит - «Rooftop», у которого почти 800 000 прослушиваний на Youtube.