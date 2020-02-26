ПАПАРАЦЦИ ⟩ Голливудская звезда Николас Кейдж показал возлюбленной свою гробницу

Кинозвезда и его спутница посетили знаменитое кладбище в французском квартале Нового Орлеана, чтобы посмотреть гробницу высотой 2,7 метра. Гробница в форме пирамиды была куплена Кейджем в 2010 году.

Это первый раз, когда Кейдж была замечена на публике со своей новой возлюбленной. Актер скрывал свою любовную жизнь от СМИ после своей короткой женитьбы с визажистом Эрикой Койке.

Кейдж и Койке поженились в марте 2019 года. Для расторженияния брака потребовалось всего четыре дня - актер потребовал развода. Он утверждал, что был слишком пьян, когда женился, чтобы отдавать отчет своим действиям.

Развод вступил в силу в мае, и Кейдж признался, что этот опыт вывел его из себя. «Я не особо хочу говорить об этом. Я был очень раздражен этим и тем, как идут дела», — признался Кейдж журналу New York.

Пирамида актера Николаса Кейджа. ФОТО: SWNS/Scanpix

Один из очевидцев рассказал, что Кейдж приехал с новой возлюбленной на черном автомобиле с водителем. «Он пробыл там 15 минут, посмотрел на свою могилу и вышел». После визита Кейдж помахал очевидцам и пожелал всем хорошего Марди Гра.

Латинская фраза «omnia ab uno» написанная на могиле Кейджа, означает «все в одном». На этом же древнем кладбище находится захоронение «Королевы вуду» Марии Лаво.

Актер не объяснил эксцентричную покупку, но он известен своими эклектичными покупательскими вкусами. Два острова на Багамах и осьминог — это всего лишь несколько вещей, на которые он потратил свои миллионы.

Николас Кейдж показал своей новой возлюбленной гробницу, которую он купил десять лет назад. ФОТО: SWNS/Scapix

Актер Николас Кейдж был женат на Алисе Ким 12 лет. У них есть общий сын. ФОТО: REUTERS/Scanpix

Кейдж был женат четыре раза, передает IMDb andmebaas. Его первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет. Затем он женился на Лизе Мэри, дочери Элвиса Пресли, в 2002 году, однако пара подала на развод всего через несколько месяцев после свадьбы на Гавайях. Их развод вступил в силу в 2004 году.