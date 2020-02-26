Гороскоп Павла Глобы на март 2020 года

Дева

Девам в этом марте нужно выделить больше времени на духовные практики, работу с психологом, изживание негативных установок и прошлых травм. Это не только положительно скажется на настроении и самочувствии, но и поможет обновить духовную базу, подзарядить интуицию и обрести новые цели и мечты. Духовный мир сейчас будет во многом важнее, чем мир реальный. Соответственно, карьерные успехи и деловая жизнь у Дев в марте, скажем мягко, оставят желать лучшего, зато возрастут экстрасенсорные способности, повысятся тяга к прекрасному и внимательность к деталям.

Весы

Март для Весов не самый легкий месяц. Повышена вероятность конфликтов, особенно с близкими людьми. Кроме того, активные попытки урегулировать эти конфликты будут чаще всего приводить к обратному результату. Астролог советует не реагировать на негатив и не бояться хаоса. Судьба бросит якорь или зажжет путеводную звезду, которая не даст сбиться с курса и потонуть в скандалах. Опорой могут стать загаданные желания, поставленные цели или данные обещания. Во второй половине месяца появится возможность одним прыжком преодолеть пропасть в любви или карьере, но стоит оценить все риски и не пытаться переломить ход событий.

Скорпион

В идеале Скорпионам стоило бы посвятить март творческой деятельности, домашним делам или гонке за успехом. По словам Павла Глоба над представителями Знака будет главенствовать триада «творчество-семья-сражение». А вот для мирной жизни среди спокойствия и гармонии Скорпионы настроены плохо: влияние планет склоняет к агрессии, борьбе или затворничеству. Держать ситуацию под контролем поможет умение контролировать эмоции.

Стрелец

В марте у Стрельцов остро встанет проблема с деньгами, вероятно, по причине смены работы, крупной покупки или больших вложений. В любом случае, нехватка средств будет осознанным решением, а поэтому ее нельзя однозначно отнести к негативным событиям. Зато счастливым событием марта станет улучшение отношений, возможно, избавление от какой-то хронической привязанности. Более того, планеты пробудят дремавшее очарование, что притянет внимание противоположного пола и, самое главное, предоставит возможность завязать приятное знакомство, которое с большой вероятностью может стать началом любовной истории.

Козерог

Козерогов ждет месяц неопределенности. Страхи, спад мотивации, неуверенность в себе, тревожные мысли — не самые подходящие для весны чувства. Но важно понимать, что они — ответ не на внешние перемены, а на внутренние трансформации. Начинается период обновления, и эти изменения естественным образом затрагивают лично и задевают больные места. Важно выполнять необходимые правила, соблюдать режим, с осторожностью относиться к новым решениям и идеям. Внимательное отношение к себе поможет обрести внутреннему Я уверенность и перестать искать причины своих неудач в себе.

Водолей

Интересный и нервный месяц ждет представителей Водолея. Согласно астрологическому прогнозу Водолеям стоит провести март в поисках своих врагов и преследовании недоброжелателей. Дело в том, что окружающие легко угадают намерения и считают мысли, и обязательно найдется тот, кто захочет воспользоваться этой информацией в корыстных целях. Вплоть до середины марта можно надеется на новый коварный поворот событий, когда, казалось бы, причин для него нет. Стоит позаботиться о своей репутации и поставить энергетическую защиту.

Рыбы