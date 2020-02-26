Гороскоп Павла Глобы на март 2020 года

Весна — время обновления, вдохновения и перемен. В марте от черной полосы смогут избавиться многие, так как месяц станет началом расцвета и откроет новые просторы. Павлу Глоба уже известен способ быть в ударе и на шаг впереди, и он делится им с нами, пишет Dailyhoro.
Мартовские звезды поставят нас перед серьезным жизненным выбором, сообщает астролог. К счастью, любой из вариантов окажется выигрышным. В начале весны 2020 года не возникнет путей, которые могли бы завести в тупик. Зато появятся более предпочтительные, особенно для тех, кто хочет наладить свою жизнь. Март окажется месяцем, богатым на победы. И речь идет в первую очередь о победах над собой: над сомнениями, страхами, ленью, пороками и слабостями.
Овен
В центре внимания у Овнов в марте — работа и социальные успехи. Представителям Знака нужно ковать железо, пока горячо, находясь в предельно сосредоточенном и уверенном состоянии. Без уверенности в себе есть риск застопориться и расползтись в сомнениях, пропустив довольно удачные возможности для роста и успеха. Правда, от воли и упорства Овнов в этом месяце мало что зависит: ожидается мощное влияние внешних событий, поэтому гибкость и умение быстро подстраиваться под любую ситуацию им пригодится сильнее, чем упорное движение к поставленным целям.
Телец
Мартовские звезды становятся для Тельцов звездами путеводными: наступает удачное время для деловых командировок, путешествий и поисков жизненного пути. Стоит учесть, что если решиться на кардинальные перемены, есть серьезные шансы, что вы больше не вернетесь к привычной жизни. Кроме того астролог не рекомендует сбрасывать со счетов «подводные камни» в поездках, деловых и любовных отношениях. Пригодится умение ловко и вовремя выруливать из двойственных ситуаций, в противном случае можно попасть в ловушку и обрести тайного врага под маской друга.
Близнецы
Близнецам в начале месяца ретроградный Меркурий принесет немало денежных забот. Правда, нельзя сказать, что они будут по умолчанию неприятные: хлопотать о деньгах можно и по причине их увеличения. Важный момент тут — надежность в делах, словах и поступках. Не предаваться непредсказуемости помогут дисциплина и организованный план задач. К счастью, в марте Близнецы будут лучше, чем обычно, чувствовать свои силы и свои сильные стороны — чувство это окажется столь мощным и простым, что позволит сдвинуть с мертвой точки многие накопившиеся за годы цели.
Рак
Астролог советует Ракам в начале месяца составить список важных дел и планов на весну, а после перечитать их трезвым и критичным взглядом, оставив в списке лишь то, что наверняка получится реализовать. Удача и счастливые случайности не станут играть на стороне Раков, в связи с чем скорее всего не удастся провернуть задуманный маневр или хитроумную интригу. Высоки риски навредить отношениям, проектам, общему делу, карьере. Растущие амбиции, запросы и импульсивность — путь к конфликтам и убыткам, зато поэтапное и строгое следование к достижимым целям — верный признак успеха.
Лев
Астролог озвучил приоритеты, которые очень пригодятся представителям огненного Льва — это здоровье, обязанности, работа. Звучит удручающе, но все эти вещи в начале весны могут принести немало удовольствия, а если Львы будут еще и последовательно выполнять все задуманное и намеченное — гарантированный успех. Само понимание, что все идет своим чередом и в сторону процветания, позволит испытать уважение к себе, а результаты приложенных усилий окажутся приятным дополнением. Звезды предостерегают о высокой опасности создать себе проблемы собственными руками в условиях спешки и эмоциональной вспышки и советуют обратиться за помощью к жесткому тайм-менеджменту.
Дева
Девам в этом марте нужно выделить больше времени на духовные практики, работу с психологом, изживание негативных установок и прошлых травм. Это не только положительно скажется на настроении и самочувствии, но и поможет обновить духовную базу, подзарядить интуицию и обрести новые цели и мечты. Духовный мир сейчас будет во многом важнее, чем мир реальный. Соответственно, карьерные успехи и деловая жизнь у Дев в марте, скажем мягко, оставят желать лучшего, зато возрастут экстрасенсорные способности, повысятся тяга к прекрасному и внимательность к деталям.
Весы
Март для Весов не самый легкий месяц. Повышена вероятность конфликтов, особенно с близкими людьми. Кроме того, активные попытки урегулировать эти конфликты будут чаще всего приводить к обратному результату. Астролог советует не реагировать на негатив и не бояться хаоса. Судьба бросит якорь или зажжет путеводную звезду, которая не даст сбиться с курса и потонуть в скандалах. Опорой могут стать загаданные желания, поставленные цели или данные обещания. Во второй половине месяца появится возможность одним прыжком преодолеть пропасть в любви или карьере, но стоит оценить все риски и не пытаться переломить ход событий.
Скорпион
В идеале Скорпионам стоило бы посвятить март творческой деятельности, домашним делам или гонке за успехом. По словам Павла Глоба над представителями Знака будет главенствовать триада «творчество-семья-сражение». А вот для мирной жизни среди спокойствия и гармонии Скорпионы настроены плохо: влияние планет склоняет к агрессии, борьбе или затворничеству. Держать ситуацию под контролем поможет умение контролировать эмоции.
Стрелец
В марте у Стрельцов остро встанет проблема с деньгами, вероятно, по причине смены работы, крупной покупки или больших вложений. В любом случае, нехватка средств будет осознанным решением, а поэтому ее нельзя однозначно отнести к негативным событиям. Зато счастливым событием марта станет улучшение отношений, возможно, избавление от какой-то хронической привязанности. Более того, планеты пробудят дремавшее очарование, что притянет внимание противоположного пола и, самое главное, предоставит возможность завязать приятное знакомство, которое с большой вероятностью может стать началом любовной истории.
Козерог
Козерогов ждет месяц неопределенности. Страхи, спад мотивации, неуверенность в себе, тревожные мысли — не самые подходящие для весны чувства. Но важно понимать, что они — ответ не на внешние перемены, а на внутренние трансформации. Начинается период обновления, и эти изменения естественным образом затрагивают лично и задевают больные места. Важно выполнять необходимые правила, соблюдать режим, с осторожностью относиться к новым решениям и идеям. Внимательное отношение к себе поможет обрести внутреннему Я уверенность и перестать искать причины своих неудач в себе.
Водолей
Интересный и нервный месяц ждет представителей Водолея. Согласно астрологическому прогнозу Водолеям стоит провести март в поисках своих врагов и преследовании недоброжелателей. Дело в том, что окружающие легко угадают намерения и считают мысли, и обязательно найдется тот, кто захочет воспользоваться этой информацией в корыстных целях. Вплоть до середины марта можно надеется на новый коварный поворот событий, когда, казалось бы, причин для него нет. Стоит позаботиться о своей репутации и поставить энергетическую защиту.
Рыбы
Для Рыб благодаря небесным телам раскрывается удивительная ситуация. Звезды будут устилать путь к реализации желаний. Март — один из лучших месяцев для того, чтобы порадовать себя, позаботиться о себе и даже дать себе советы. Чувство счастья, которое получится получить от заботы о себе, само по себе станет наградой, но многих Рыб ожидают щедрые подарки в виде улучшения профессионального статуса и знакомства с людьми, которые могут изменить жизнь к лучшему. Правда, в середине марта Рыбы могут быть вовлечены в чужою двойственную ситуацию либо сами создать таковую и втянуть в нее окружающих. Победа достанется тому, кто более смел, ловок, хитер и умеет вовремя менять маски.