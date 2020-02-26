РОЗЫГРЫШ НА FACEBOOK! ⟩ 17 марта Би-2 представят новое шоу NewBest в Таллине!

17 марта популярнейшая российская группа Би-2 выступит на арене Saku Suurhall с новой программой NewBest. На концерте прозвучат и новые хиты Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные песни
группы – Greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы.
Несомненно, публика с радостью продемонстрирует свою любовь к группе на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. В Таллинне же для этого будут созданы все условия: с новым
подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечен в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.
Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно!
Группа Би-2
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Согласитесь, что лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим 17 марта на концерте Би-2!
Билеты на шоу NewBest в Таллине уже в продаже в кассах Piletilevi.