РОЗЫГРЫШ НА FACEBOOK! ⟩ 17 марта Би-2 представят новое шоу NewBest в Таллине!

Группа Би-2 Промо

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно!

Согласитесь, что лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим 17 марта на концерте Би-2!