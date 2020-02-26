ИНТЕРВЬЮ ⟩ Таллиннский охранник два раза поборол рак и при этом ни дня не отсутствовал на работе

Марко Венно всего 36 лет, но на его долю выпало немало испытаний. Семь лет назад у мужчины, которого признали «Охранником года», обнаружили опухоль головного мозга, но его личные испытания не погасили чувство справедливости внутри него. Как Марко справляется с годами борьбы? На что похожа жизнь глазами охранника? О чем мечтает человек, встретившийся со смертью лицом к лицу?

С чем вам чаще всего приходится иметь дело во время исполнения служебных обязанностей?

Нарушения общественного порядка. Например, взрослый покупает алкоголь и табачные изделия для детей, и они зарабатывают на этом деньги.

Эти люди — ассоциалы?

В принципе, да. Скажем так, они не ходят на работу каждый день, скорее, воры, которые пользуются возможностью, чтобы что-то украсть.

Это миф или воришек вы знаете в лицо?

В принципе, да.

И вот вы уже знаете, что идет тот самый тип, он снова собирается что-то учудить?

Да. Большинство карманников, которых мы знаем, сменили имена. После освобождения из тюрьмы они могут сменить имя и пользуются этой возможностью. Они получают новые документы, а человек остается прежним, но только с новым именем. Пройдет немного времени и их снова поймают.

Является ли тюрьма учреждением для перевоспитания?

Это полностью зависит от человека. На судах люди всегда обещают, что они станут порядочными и законопослушными. Но проходит некоторое время и они возвращается на круги своя. Поскольку у такого человека чаще всего еще есть долги, которые никуда не делись, а еще он должен заплатить за нанесенный им ущерб. И где он берет эти деньги? Опять же, он ворует.

Почему бы ему просто не пойти работать?

Его не берут на работу, у многих нет образования. Девять классов или даже меньше. Отстающих не ждут...

Почему вы решили стать охранником?

Я выполняю эту работу уже 17 лет. Изначально это был просто дополнительный заработок в свободное от школы время, но затем возник интерес, появились возможности, и вот я здесь. Я слежу за всем торговым центром Magistral, все проходит через меня, я все решаю. Если я не могу сделать что-то сам, есть начальство. В общем, я буду первым, кто откликнется и сделает все. Я здесь даже для того, чтобы помочь уборщице собрать воду с пола.

Сегодня случилось так, что в магазине детских товаров Karupoeg Puhh девяти-десятилетняя девочка потеряла сознание. Люди, находившиеся рядом, были в шоке. К счастью, скорая помощь быстро приехала, девочка дышала, но не реагировала. Судорог не было, я не представляю, что это может быть, эпилепсия? Она была вся в поту, ее доставили в больницу на обследование.

Бывают также случаи, когда люди считают, что на полу лежит наркоман. Но это же не всегда так. Например, был случай, когда мужчина потерял создание, но первое, что я услышал - определение «пьяница».

ФОТО: Raul Mee/Postimees

Если это наркоман или асоциал, то ему нужна помощь. Скорая помощь для этого и существует.

Я думаю, что люди которые сразу решают, что на полу лежит наркоман или пьяница, просто имеют какой-то негативный опыт.

У нас часто встречается, что люди, видя драку, просто проходят мимо, а не звонят в полицию и не вызывают скорую.

Когда ты звонишь 112, диспетчер, согласно твоему объяснению, решает, как скоро нужна помощь. Все, что ты говоришь, записывается и сразу анализируется. Как быстро должен приехать патруль, сколько полицейских нужно.

С чем вы сталкиваетесь, также работая помощьником полицейского?

Да все делаю. Бывают разные полицейские операции, в форме и в гражданской одежде. Если еду в форме, то меня сразу видно – отражатели хорошо видны издалека, а если в гражданской одежде, то можно подойти максимально близко и услышать больше информации. О чем говорят дети и что они задумали...

Исходя из вашей работы и хобби: алкоголь является основным источником проблемы среди нашего населения, или что-то еще?

Алкоголь, наркотики, для этого нужны деньги.

Можете ли вы легко определить людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения?

Я могу определить, но в каком именно опьянении он находится... тут я не уверен. Вы понимаете это сразу: походка человека, поведение, кто-то ревет, просто кричит, кто-то не понимает, о чем он говорит.

Употребление наркотиков - это растущая тенденция?

Какой-то период может быть совершенно спокойным, например, я не вижу наркоманов за месяц. А в следующий – четыре-пять человек в день. В этот момент на рынке появляется наркотик, а затем наркоманы собираются где-то и покупают его.

Летом сталкиваюсь чаще, потому что тогда наркоманы могут принимать на улице. Нет никакой разницы, установите вы голубые лампы в туалете или нет. Они отмечают нужные места, например, ручкой.

Тяжелая у вас работа...

Работа как работа. Захватывающая! Каждый день отличается от другого, здание одно и то же, но люди разные, а клиенты... Торговый центр Magistral также находится в месте, куда со всех концов города приезжает общественный транспорт, и сюда приезжают самые разные люди. У нас тут бывают беглецы, которые сбежали из больницы. У нас очень хорошо налажено сотрудничество с полицией. Мы делимся информацией друг с другом.

Человек не всегда совершил преступление, но выглядит подозрительно. Затем полиции об этом сообщают. Например, кто-то приходит сюда каждый день, ничего не покупает, просто смотрит. На что он смотрит? Мы не можем подойти и спросить, мол, ну, вы что-то собираетесь покупать?

Также были воры из Литвы, которые смотрели, где находятся камеры, сколько охранников, где есть выходы и какие есть магазины. В Юлемисте или Рокка-аль-Маре это немного сложнее, потому что это большой центр, вам нужно долго бегать, чтобы выбраться.

Как обстоят дела с вашим здоровьем?

Скоро будет семь лет как я, как и эта девочка сегодня в торговом центре, просто упал в обморок. На скорой меня доставили в больницу и обнаружили опухоль размером в полтора сантиметра. Меня прооперировали, почти пять лет я находился в ремиссии, каждый год проверялся. В позапрошлом году выяснилось, что болезнь вернулась. Сразу же начал проходить курс химиотерапии, за восемь месяцев проглотил 400 капсул. Недавно проверился и узнал, что сейчас все в порядке, значит химиотерапия помогла. Врачи проделали отличную работу. Сегодня техника позвляет исследовать все, когда знаешь, где искать. Сейчас все под контролем.

На какой стадии было заболевание, когда его обнаружили впервые?

Есть всего четыре стадии, мой случай классифицировался как вторая стадия. Это была довольно трудная операция, область между мозгом и глазом. Опухоль была снаружи, привязана к мозгу. Почему она начала расти, не знаю. У всех нас есть раковые клетки внутри, у кого-то они начинают увеличиваться в количестве, у кого-то – нет...

Тем не менее, вы последовательно выполняли свою работу , и премии это показывают. Откуда вы черпаете силу?

Если ты что-то делаешь, делай это хорошо. Я делал это раньше, но решил, что могу еще лучше – очень хорошо. Кто-нибудь это замечает? Прежде всего, я получил благодарственное письмо от Управления полиции и пограничной охраны, и меня выбрали в качестве лучшего охранника года.

Когда дело доходит до опухолей головного мозга, прогноз обычно не очень хороший. Поправь меня, если я ошибаюсь.

Всякое бывает. Когда я был в больнице, там был мужчина на десять лет старше меня, у которого в голове была опухоль размером с банку. Его голова была разрезана в трех местах, чтобы врачи смогли ее достать.

Я спросил доктора, почему я не понял, что болен, это никак не влияло на мое сознание. Он сказал, что в моем случае опухоль располагалась в таком месте, что она не мешала.

Сначала мне стало плохо, я тогда был на работе, потом пошел домой и рухнул на автобусной остановке. Но когда приехала машина скорой помощи, припадок прошел и все было в порядке. Я хотел пойти домой, но они сказали, что не отпустят меня. Я уже и не помню, что я говорил, когда звонил в скорую и просил о помощи.

После операции я узнал, что опухоль была размером в полтора сантиметра. Меня интересовал вопрос, как долго она там находилась. И доктор сказал, что два года, если не три. Не было никаких головных болей или чего-то еще.

ФОТО: Raul Mee/Postimees

Стресс, как говорят, играет роль в таких серьезных заболеваниях. Вы спортивный человек, выполняющий работу, которую вы любите, с большой страстью...

Опухоли головного мозга могут появляться при травме головы, и я начал думать об этом, у меня дважды была травма головы. Не то чтобы я потерял сознание или у меня произошел разрыв: например, достаточно удариться головой об шкаф.

Что позволяет вам не терять веру?

Мой позитив, мой юмор. В больнице мы были в одной палате с Яанусом Саксом (рэпер - прим.ред.). А чего плакать в тот момент, когда ты узнаешь диагноз, напротив, нужно думать о том, что все получится. Не спрашивать себя: «Почему я? Почему я? » Мы не знаем.

Произошли ли какие-то изменения в образе жизни?

Когда закончился курс химиотерапии, мне стало спокойнее. Я стал спокойнее. Может, перестал так много работать.